The Atlantic: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα για τον αμερικανικό στρατό

Snapshot Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις στα αποθέματα προηγμένων πυρομαχικών και στον αριθμό ναυτικών πλοίων των ΗΠΑ, ειδικά στον Περσικό Κόλπο.

Η προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ, όπως τα μαχητικά F35 και τα βομβαρδιστικά B2, έχει αποδώσει εξαιρετικά χωρίς απώλειες.

Υπάρχει σημαντική ευπάθεια των αμερικανικών ραντάρ σε επιθέσεις από ιρανικά drones, κάτι που υποδηλώνει αδυναμίες στην αμυντική τεχνολογία.

Η αμερικανική προτίμηση στην ποιότητα έναντι της ποσότητας έχει οδηγήσει σε περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης παρατεταμένων και μεγάλης κλίμακας πολέμων.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να σχεδιάσει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων για μελλοντικές κρίσεις.

Μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του πολέμου με το Ιράν για τις ΗΠΑ κάνει σε άρθρο του στο The Atlantic ο Eliot A. Cohen, αναλύοντας τα προβλήματα που έχει επιφέρει η μακρά σύγκρουση.

Όπως αναφέρει, το 1986, ο Βρετανός ιστορικός Κορέλι Μπάρνετ δημοσίευσε το βιβλίο «The Audit of War» (Ο απολογισμός του πολέμου), μια σκληρή κριτική της βιομηχανικής απόδοσης της Βρετανίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το αμφιλεγόμενο αυτό έργο: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία δικής τους αξιολόγησης του πολέμου, καθώς πλησιάζουμε τον ένα μήνα σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να έχει προβάλει δύναμη από το έδαφός της στην κλίμακα που το έχει κάνει μέχρι στιγμής η Αμερική και όχι μόνο με μερικές μεγάλες επιδρομές, αλλά με μια παρατεταμένη εκστρατεία που διεξάγεται σε μια τεράστια έκταση ξηράς και θάλασσας. Αν και η ιστορία των μυστικών υπηρεσιών σε αυτόν τον πόλεμο βρίσκεται, όπως πάντα, στη σκιά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά από τεχνικές πηγές όπως δορυφορικές εικόνες και υποκλοπές σημάτων, ήταν εξαιρετική.

#USA Army released footage of their operations in #Iran. USArmy reports about the destruction of dozens of targets all around the country. pic.twitter.com/0uS4fquyWr — Real Libyan (@real__libyan) March 18, 2026

Στο ανώτερο επίπεδο, η απόδοση της προηγμένης αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως τα μαχητικά βομβαρδιστικά F-35 που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο σύμμαχός τους το Ισραήλ, ήταν εκπληκτική. Δεν έχει χαθεί ούτε ένα F-35. Αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία είναι πετώντας υπολογιστές και αισθητήρες όσο και βομβαρδιστικά, έχουν αξιοσημείωτες ικανότητες να συντονίζονται με άλλα αεροσκάφη, να εντοπίζουν απειλές και να διαφεύγουν της ανίχνευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα βομβαρδιστικά B-2 και πολλές άλλες αξιοσημείωτες αερομεταφερόμενες πλατφόρμες.

Ο επαγγελματισμός του αμερικανικού στρατού και τα... κακά νέα

Ο επαγγελματισμός του αμερικανικού στρατού έχει αναδειχθεί από την κορυφή μέχρι τη βάση. Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, έχουν αποτελέσει πρότυπα σαφήνειας, ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας. Οι νέοι άνδρες και γυναίκες που πιλοτάρουν, συντηρούν και επισκευάζουν τα αεροσκάφη και επανδρώνουν τις άμυνες έχουν επιδείξει ικανότητα και σθένος.

Όλα αυτά είναι καλά νέα. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά κακά νέα, για τα οποία ευθύνονται οι ένοπλες δυνάμεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς και η τρέχουσα. Τα αποθέματα προηγμένων πυρομαχικών (ιδιαίτερα των πυραύλων αναχαίτισης) είναι ριζικά ανεπαρκή και θα παραμείνουν έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα.

Στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής του 2025, οι περισσότερες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι καταναλώθηκε σχεδόν το ένα τέταρτο των αποθεμάτων του πυραύλου αναχαίτισης μεγάλου υψομέτρου του Στρατού, του πυραύλου Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Ένας συγκρίσιμος αριθμός μπορεί να έχει εξαντληθεί στην τρέχουσα σύγκρουση. Πολλά άλλα συστήματα ακριβείας υψηλής τεχνολογίας έχουν ήδη καταναλωθεί σε ρυθμό μεγαλύτερο από τον ετήσιο ρυθμό αναπλήρωσης που έχει προγραμματιστεί για το οικονομικό έτος 2026.

Σχετικά μικρό μέγεθος της ναυτικής δύναμης στον Περσικό Κόλπο

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το σχετικά μικρό μέγεθος της ναυτικής δύναμης στον Περσικό Κόλπο. Τη δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης σύγκρουσης με το Ιράν, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε αναπτύξει περίπου 30 πολεμικά πλοία στον Κόλπο· σήμερα διαθέτει μόλις μια ντουζίνα λίγο έξω από αυτόν.

Το 1986, το Πολεμικό Ναυτικό διέθετε 214 επιφανειακά πολεμικά πλοία (κρουαζιέρες, αντιτορπιλικά και φρεγάτες)· το 2026 διαθέτει μόνο τα μισά, σε μια εποχή που το κινεζικό ναυτικό αποτελεί αναμφισβήτητα μεγαλύτερη απειλή από ό,τι ήταν ποτέ το σοβιετικό ναυτικό.

Μια ιδιαίτερα σημαντική έλλειψη είναι αυτή των αποτελεσματικών μικρών πολεμικών πλοίων. Το 1986, ο στόλος περιλάμβανε 113 φρεγάτες, πλοία μικρότερα από τα αντιτορπιλικά αλλά ζωτικής σημασίας για αποστολές όπως η συνοδεία νηοπομπών.

Τώρα δεν υπάρχει κανένα, καθώς τη θέση τους έχουν πάρει περίπου δύο δωδεκάδες παράκτια πολεμικά πλοία, τα οποία έχουν αποδειχθεί μηχανικά αναξιόπιστα, ανεπαρκώς εξοπλισμένα για περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου και ακατάλληλα για κρίσιμες αποστολές.

Ακόμα χειρότερα: η προσπάθεια αντικατάστασής τους με μια φρεγάτα ιταλικού σχεδιασμού έχει αποτύχει λόγω τροποποιήσεων που έκαναν το προτεινόμενο πολεμικό πλοίο εξαιρετικά ακριβό. Το Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει τώρα την τροποποίηση μιας κατηγορίας σκαφών της Ακτοφυλακής που θα στερούνται βασικού εξοπλισμού, όπως κάθετοι σωλήνες εκτόξευσης ποικιλίας αντιαεροπορικών και αντιπλοϊκών πυραύλων.

Η έλλειψη πλοίων ανίχνευσης ναρκών είναι επίσης εντυπωσιακή. Το Πολεμικό Ναυτικό διέθετε 21 πλοία ναρκοπολέμου το 1986. Σήμερα διαθέτει τέσσερα γηρασμένα πλοία αντιναρκικών μέτρων, που πρόκειται να αποσυρθούν, με μη δοκιμασμένα συστήματα για ανάπτυξη στα παράκτια πολεμικά πλοία, τα οποία δεν σχεδιάστηκαν κυρίως για ναρκοπόλεμο. Και όμως, το Πολεμικό Ναυτικό αντιμετώπισε για πρώτη φορά ιρανικές νάρκες στον Περσικό Κόλπο πριν από σχεδόν 40 χρόνια.

Η ευπάθεια των αμερικανικών ραντάρ

Υπάρχουν και άλλα κακά νέα, συμπεριλαμβανομένης της προφανούς ευπάθειας των αμερικανικών ραντάρ (έως και 10) σε χτυπήματα ακριβείας από ιρανικά drones, μια απειλή που θα έπρεπε να είχε εξουδετερωθεί με το είδος των τεχνολογιών που η Ουκρανία αναπτύσσει σε μεγάλη κλίμακα κάθε μέρα.

Οι υποκείμενες εξηγήσεις για αυτές τις ελλείψεις ξεπερνούν κατά πολύ την κυβέρνηση Τραμπ. Μερικές από αυτές είναι αποτέλεσμα της ψευδαίσθησης ειρήνης που ακολούθησε τον Ψυχρό Πόλεμο και της σκόπιμης παραμέλησης της αμυντικής βιομηχανικής βάσης, η οποία έχει τεκμηριωθεί καλά.

Ένα θεμελιώδες ελάττωμα

Αλλά η σύγκρουση έχει επίσης αποκαλύψει ένα θεμελιώδες ελάττωμα στον σύγχρονο αμερικανικό τρόπο διεξαγωγής πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια επιδεικνύουν μια βαθιά ριζωμένη προτίμηση προς την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Η ίδια τάση, σε μικρότερο βαθμό, ήταν εμφανής στην αρχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Ναυτικό προτίμησε να κατασκευάσει μεγάλα αντιτορπιλικά στόλου αντί για τα σκάφη που χρειαζόταν για να νικήσει τα γερμανικά υποβρύχια.

Ως αποτέλεσμα, ακόμη και ο Ναύαρχος του Στόλου Έρνεστ Τζ. Κινγκ, ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το Ναυτικό δεν απέκτησε επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσει τα U-boat μέχρι τα τέλη του 1943». Η λύση βρισκόταν στη μετατόπιση της παραγωγής σε μικρότερα αντιτορπιλικά συνοδείας, τους προγόνους των σύγχρονων φρεγατών — μικρότερα, πιο αργά, φθηνότερα και ταχύτερα στην κατασκευή.

Πάνω από 500 κατασκευάστηκαν μόνο για το Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια εκείνου του πολέμου.

Στην τρέχουσα περίπτωση, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει πλέον τόσο λίγα σκάφη που η απώλεια ακόμη και ενός εξαιρετικά πολύτιμου μεγάλου πολεμικού πλοίου θα αποτελούσε ταπείνωση· η απώλεια αρκετών, καταστροφή.

Όμως η ιστορία δείχνει ότι στους ναυτικούς πολέμους, τα πλοία βυθίζονται.

Η στρατιωτική παραδοχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο φαίνεται να είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν επιθετικά, όχι αμυντικά. Η Πολεμική Αεροπορία διστάζει να δαπανήσει 5 έως 30 εκατομμύρια δολάρια για ενισχυμένα καταφύγια για αεροσκάφη που κοστίζουν μια ή δύο τάξεις μεγέθους περισσότερο από αυτό.

Όταν πετούσα προς το Al Udeid, λέει ο αναλυτής, την τεράστια αεροπορική βάση μας στο Κατάρ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πάντα με εξέπληττε το θέαμα αεροσκαφών κάθε τύπου — μαχητικών, βομβαρδιστικών, ανεφοδιαστικών — παραταγμένων πτέρυγα με πτέρυγα, ακριβώς όπως ήταν στη βάση Clark στις Φιλιππίνες στις 7 Δεκεμβρίου 1941. Και πάλι, αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη — ελάχιστες, αν και ελπίζουμε να μην είναι πολύ αργά.

Για παρόμοιους λόγους, τα drones και, πιο σημαντικό, τα αμυντικά μέσα εναντίον τους, μέχρι πολύ πρόσφατα, βρισκόταν σχετικά χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν, και μερικά είναι εξαιρετικά ως τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά ο στρατός έχει αγοράσει πολύ λίγα, και έχει προμηθευτεί πολύ λίγα ως αποθέματα.

Γρήγοροι πόλεμοι με λίγες απώλειες

Αυτό οδηγεί στην τρίτη παραδοχή: γρήγοροι πόλεμοι με λίγες απώλειες. Ο Πόλεμος του Κόλπου του 1991 ήταν μια εντυπωσιακή νίκη για τον αμερικανικό στρατό, η οποία έχει επηρεάσει τις υποθέσεις του σχετικά με το πώς θα πρέπει να μοιάζει ένας συμβατικός πόλεμος — σε αντίθεση με την αντεξέγερση, μια αποστολή ανεπιθύμητη και αντιπαθητική.

Σε πολέμους που διαρκούν περίπου ένα μήνα με σχετικά χαμηλά ποσοστά απωλειών, η διαχείριση της μαζικής κατανάλωσης πυρομαχικών, η συγκέντρωση και εκπαίδευση αντικαταστατών, καθώς και η ανανέωση των απωλειών εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου, και όχι μετά από αυτόν, απλά δεν αποτελούν ζητήματα.

Ποιοι φέρουν την ευθύνη

Οι ένστολοι ηγέτες των ενόπλων δυνάμεων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες φέρουν μεγάλη ευθύνη για αυτές τις ελλείψεις, επειδή βασιζόμαστε σε αυτούς ως ειδικούς μας στον πόλεμο, αλλά η τελική ευθύνη βαρύνει την πολιτική ηγεσία. Και η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποδείξει ακόμη ότι κατανοεί πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση.

Έχει μιλήσει για μια συμπληρωματική πίστωση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το στρατό, αλλά δεν έχει διευκρινίσει ακόμη τι θα αγοράσει με αυτά τα χρήματα. Αντί για αλαζονεία και φανφαρολογία, το Υπουργείο Άμυνας χρειάζεται ένα καλά σχεδιασμένο και προσεκτικά παρουσιασμένο πολυετές πρόγραμμα για την οικοδόμηση ενός στρατού κατάλληλου για μεγάλης κλίμακας και παρατεταμένο πόλεμο.

Το Κογκρέσο πρέπει να λάβει τον ρόλο του εξίσου σοβαρά και να δείξει την προθυμία του να υποστηρίξει τη σκόπιμη αναποτελεσματικότητα — για παράδειγμα, εγκρίνοντας την κατασκευή δύο εργοστασίων όπου ένα θα αρκούσε, προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα επέκτασης της παραγωγής όλων των ειδών πυρομαχικών και πλατφορμών σε περίπτωση κρίσης.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από το Ιράν ήταν, στο σύνολό τους, εξαιρετικά αποτελεσματικές και αποδοτικές. Είναι αβέβαιο αν θα επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους (υποθέτοντας ότι και οι δύο χώρες έχουν σαφή εικόνα για το ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι στόχοι).

Ωστόσο, τα διδάγματα που αντλούνται ακόμη και από την επιτυχία πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε σοβαρά. Ένας πόλεμος εναντίον ενός πιο ικανόυ αντιπάλου, ιδίως στον Ινδο-Ειρηνικό, θα μπορούσε να είναι πολύ, πολύ πιο οδυνηρός από αυτόν.

Ο Τζον Πολ Τζόουνς δήλωσε περίφημα ότι σκόπευε να πλεύσει προς τον κίνδυνο, και το έκανε, κερδίζοντας μια επική ναυμαχία αλλά χάνοντας το πλοίο του, το Bonhomme Richard. Οι διάδοχοί του πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένοι για να τολμήσουν, και αν χρειαστεί να υποστούν απώλειες, με τον ίδιο τρόπο.

