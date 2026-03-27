Αυστραλία: Κυκλώνας διέκοψε τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου

Τροπικός κυκλώνας στην Αυστραλία προκάλεσε διακοπές της λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, ενημέρωσε σήμερα ο αμερικανικός κολοσσός της ενέργειας Chevron, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει απογειώσει τις τιμές αυτού του ορυκτού καυσίμου.

«Η Chevron Australia προσπαθεί να αποκαταστήσει την παραγωγή στις υποδομές αερίου Gorgon και Wheatstone έπειτα από διακοπές (της)», συνόψισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στις δυο εγκαταστάσεις που εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δυο μονάδες υπέστησαν διακοπές της λειτουργίας τους χθες Πέμπτη το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ ο τροπικός κυκλώνας Ναρέλ απειλούσε τις ακτές της δυτικής Αυστραλίας.

Η Σέβρον είναι ο ένας από τους δυο μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου στη δυτική Αυστραλία. Ο άλλος είναι ο Woodside Energy.

Αυτές οι δυο εταιρίες παράγουν πάνω από το 15% του φυσικού αερίου που εξάγεται σε διεθνή κλίμακα.

Ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και ΥΦΑ.

Ειδικά το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ΥΦΑ στον κόσμο, βλέπει τις εξαγωγές του να έχουν περιοριστεί δραστικά, καθώς τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν το de facto κλειστό στενό του Χορμούζ.

Η τιμή του ΥΦΑ σε κάποιες χώρες της Ασίας που εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές του ορυκτού καυσίμου έχουν υπερδιπλασιαστεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.