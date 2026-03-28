Ιράν: Νέα επίθεση με drones στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ – Φθορές στο σύστημα ραντάρ
Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον χωρών του Περσικού Κόλπου, με βαλλιστικούς πυραύλους και drones
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ αποτέλεσε σήμερα (28/03) στόχο επίθεσης με drones που αποδίδεται στο Ιράν, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ. Ωστόσο, το σύστημα ραντάρ του αεροδρομίου υπέστη σημαντικές φθορές.
Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου με βαλλιστικούς πυραύλους και drones και νέα χτυπήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.
