Νεκροί δύο δημοσιογράφοι καναλιών του Λιβάνου - Ο IDF δήλωσε ότι ο ένας ήταν στόχος

Τα λιβανέζικα κανάλια Al-Manar και Al-Mayadeen θρηνούν τους δημοσιογράφους Ali Shuaib και Fatima Fattouni, μετά από ισραηλινή στόχευση του αυτοκινήτου τους, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι «η αεροπορία του στόχευσε τον ανταποκριτή του Al-Manar TV Ali Shuaib στον νότιο Λίβανο και εξοντώθηκε».

Όπως αναφέρεται στη δήλωση: «ο Shuaib εργαζόταν στη Δύναμη Αλ-Ραντβάν της Χεζμπολάχ και μετακινούνταν για χρόνια μεταμφιεσμένος σε δημοσιογράφο».