Ουκρανικά drones συνετρίβησαν στην Φινλανδία - «Σηκώθηκαν» μαχητικά για να τα αναχαιτίσουν

Δύο drones, πιθανότατα ουκρανικά, συνετρίβησαν στη Φινλανδία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο, ο οποίος εκτίμησε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων επιθέσεων του Κιέβου στη γειτονική ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ο Όρπο ανέφερε ότι τα «drones παρεξέκλιναν και εισήλθαν σε φινλανδικό έδαφος», προσθέτοντας ότι το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την «παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας ως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα», όπως μετέδωσε το Yle News.

Drones have strayed into Finnish territory. We are taking the matter seriously and the security authorities have reacted immediately. The Defence Forces are investigating the incident together with other authorities. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 29, 2026

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της χώρας ταυτοποίησε ένα από τα UAV ως ουκρανικό drone τύπου AN196. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα στο έδαφος από το περιστατικό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, «αρκετά μικρά, αργοκίνητα και χαμηλής πτήσης αντικείμενα εντοπίστηκαν στον φινλανδικό εναέριο χώρο πάνω από τη θάλασσα και στη νοτιοανατολική Φινλανδία το πρωί της Κυριακής».

Μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Hornet απογειώθηκαν για την παρακολούθηση των drones, χωρίς ωστόσο να ανοίξουν πυρ, ώστε να αποφευχθούν παράπλευρες απώλειες, σύμφωνα με το Yle News.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα drones τελικά συνετρίβησαν κοντά στην πόλη Κουόβολα, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά των ρωσικών συνόρων.