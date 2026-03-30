Μέση Ανατολή: Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ σε αριθμούς – Γιατί δεν ευνοούν την χερσαία επέμβαση

Οι στρατιωτικοί ειδικοί θεωρούν ότι 50.000 στρατιώτες είναι ανεπαρκείς για ευρεία χερσαία επιχείρηση και κατάληψη του Ιράν.

Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή. Καθ’ οδόν βρίσκονται και χιλιάδες αλεξιπτωτιστές αλλά και πεζοναύτες από την Καλιφόρνια. Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για σενάρια χερσαίας επέμβασης στο Ιράν προκειμένου να προσφέρει επιλογές στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Αμερικανοί κομάντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Ρέιντζερς του Στρατού και οι ναυτικοί των Ειδικών Δυνάμεων SEAL, δεν έχουν ακόμη αναλάβει συγκεκριμένες αποστολές, ανέφεραν στην εφημερίδα New York Times αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μονάδες αποτελούν εξειδικευμένες χερσαίες δυνάμεις και θα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τις επιχειρήσεις προστασίας των Στενών του Ορμούζ. Επίσης θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας αποστολής με στόχο την κατάληψη του νησιού Χαργκ, του πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αποστολή που θα στοχεύει τις ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Οι κομάντος ενώνουν τις δυνάμεις τους με 2.500 πεζοναύτες και άλλους 2.500 ναύτες, οι οποίοι έφτασαν πρόσφατα στην περιοχή. Συνολικά, υπάρχουν πλέον περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, περίπου 10.000 περισσότεροι από το συνηθισμένο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει για το επόμενο βήμα του στον πόλεμο.

Ακόμη δεν σαφές ποια ακριβώς θα είναι τα καθήκοντα των πεζοναυτών της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών από την Οκινάουα που έφτασαν στην Μέση Ανατολή το περασμένο Σάββατο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει τρόπους για να επιχειρήσει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Εικόνα από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν CENTCOM

Περισσότεροι από 50.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Συνήθως υπάρχουν περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες σε βάσεις και πλοία ανά πάσα στιγμή στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ιράκ, τη Συρία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ. Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού στρατού, πλέον ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών έχει ξεπεράσει τις 50.000 καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τη σύγκρουση με το ιρανικό καθεστώς.

Σε αυτόν τον αριθμό, όμως, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 4.500 ναύτες και στρατιώτες που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», το οποίο έχει υποστεί ζημιές σε διάφορα ατυχήματα, όπως μια πυρκαγιά που ξέσπασε στα πλυντήρια. Το αεροπλανοφόρο αποχώρησε από την περιοχή στις 23 Μαρτίου και έπλευσε προς την Κρήτη. Την Παρασκευή έφτασε στην Κροατία και δεν είναι ακόμη σαφές πού θα κατευθυνθεί στη συνέχεια.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ USS GERALD FORD ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ INTIME NEWS

Την περασμένη εβδομάδα, το Πεντάγωνο διέταξε επίσης την αποστολή περίπου 2.000 στρατιωτών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προσφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ επιπλέον στρατιωτικές επιλογές.

Η θέση των αλεξιπτωτιστών του αμερικανικού τρατού δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Ωστόσο, θα βρίσκονται σε απόσταση από την οποία μπορούν να επιτεθούν στο Ιράν.

Οι αλεξιπτωτιστές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο νησί Χαργκ, όπου αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν περισσότερους από 90 στρατιωτικούς στόχους νωρίτερα αυτό το μήνα. Επιπλέον θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για άλλες χερσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους πεζοναύτες.

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Αμερικανικός στρατός

Στο Ιράκ είχαν αναπτυχθεί 250.000 στρατιώτες

Ωστόσο, ειδικοί σε στρατιωτικά θέματα προειδοποιούν ότι ακόμη και 50.000 στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στη θάλασσα, αποτελούν μικρό αριθμό για οποιαδήποτε μεγάλη χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε περισσότερους από 300.000 στρατιώτες για τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023. Η συμμαχία που εισέβαλε στο Ιράκ το 2003 υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αριθμούσε σχεδόν 250.000 στρατιώτες στην έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων.

Το Ιράν έχει περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους. Η κατάληψη, πόσο μάλλον η διατήρηση του ελέγχου σε μία χώρα αυτού του μεγέθους και της πολυπλοκότητας με 50.000 στρατιώτες δεν είναι εφικτή, λένε οι ειδικοί σε στρατιωτικά θέματα.