Washington Post: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν - Ποιοι οι στόχοι

Το αποβατικό σκάφος που μεταφέρει ελαφρά θωρακισμένα οχήματα αποβιβάζεται από το αμφίβιο πλοίο επίθεσης κλάσης Wasp USS Kearsarge (LHD 3), το οποίο επιχειρεί στη Βαλτική Θάλασσα, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022. Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των εντάσεων στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, το USS Kearsarge είναι το πρώτο αμφίβιο επιθετικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, που συμμετέχει σε διεθνή άσκηση στη Βαλτική.

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Χιλιάδες στρατιώτες και πεζοναύτες καταφθάνουν ήδη στη Μέση Ανατολή για μια φάση που ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις από τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της σύγκρουσης, εφόσον ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει την τελική έγκριση.

Στο στόχαστρο το νησί Χαρκ και τα Στενά του Ορμούζ

Οποιαδήποτε χερσαία επέμβαση, σύμφωνα με τις πηγές, δεν θα αποτελεί πλήρους κλίμακας εισβολή. Αντιθέτως, το πλάνο περιλαμβάνει στοχευμένες επιδρομές από δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και συμβατικό πεζικό. Οι συζητήσεις εντός της κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα έχουν επικεντρωθεί στην πιθανή κατάληψη του νησιού Χαρκ, που αποτελεί τον κυριότερο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Την ίδια ώρα, εξετάζονται πλήγματα σε παράκτιες περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ με σκοπό την καταστροφή οπλικών συστημάτων που απειλούν την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ένας αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι αντικειμενικοί στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε διάστημα εβδομάδων, ενώ άλλος τοποθέτησε το χρονοδιάγραμμα στους δύο μήνες. Κι όμως, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι η προετοιμασία του Πενταγώνου αποσκοπεί στο να προσφέρει στον αρχιστράτηγο τις μέγιστες δυνατές επιλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πολιτικές αντιδράσεις και κίνδυνοι στο πεδίο

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η προοπτική αποστολής χερσαίων δυνάμεων συναντά ισχυρές αντιστάσεις. Πρόσφατη δημοσκόπηση των Associated Press και NORC έδειξε ότι το 62% των πολιτών τάσσεται σθεναρά κατά της χρήσης πεζικού στο Ιράν. Ακόμα και ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς υποστηρικτές του Τραμπ στο Κογκρέσο υπάρχει διχασμός. Ενώ ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά επιτακτικά την κατάληψη του Χαρκ, συγκρίνοντας την επιχείρηση με τη μάχη της Ιβο Τζίμα, άλλοι βουλευτές, όπως ο πρώην Navy SEAL Ντέρικ Βαν Όρντεν, δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετοι.

Στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η διατήρηση δυνάμεων σε ιρανικό έδαφος θα εκθέσει το προσωπικό σε drones, πυραύλους και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με τον Μάικλ Άιζενσταντ του Washington Institute, η κατάληψη εδάφους μπορεί να είναι το εύκολο κομμάτι, η προστασία όμως των στρατιωτών από τα συνεχή πλήγματα της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν αποτελεί την πραγματική πρόκληση. Μέχρι στιγμής, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή τον τελευταίο μήνα, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

