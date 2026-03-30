Γερμανία: 14χρονος μαχαιρώθηκε έξω από σχολείο, στο Αμβούργο

Αγόρι 14 ετών μαχαιρώθηκε έξω από σχολείο στο Αμβούργο, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν ανήλικο ως φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από το σχολείο Stadtteilschule Flottbek, στη δυτική πλευρά της πόλης. Προηγήθηκε καβγάς μεταξύ αρκετών νεαρών, κατά τη διάρκεια του οποίου το 14χρονο θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 14:00. Στο σημείο οι διασώστες προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον βαριά τραυματισμένο έφηβο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υποβάλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Αφού η περιοχή γύρω από το σχολείο αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα, η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον φερόμενο δράστη κοντά σε γειτονικό ιππόδρομο. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται επίσης για ανήλικο.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το όπλο της επίθεσης, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.