Ο πλανήτης «στενάζει» από την έλλειψη καυσίμων: Πώς θωρακίζονται 15 χώρες

Snapshot Ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές πετρελαίου και καυσίμων παγκοσμίως, προκαλώντας ενεργειακή κρίση.

Πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Αίγυπτος, έχουν εφαρμόσει μέτρα όπως επιδοτήσεις, μείωση φόρων και περιορισμούς λειτουργίας για να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση καυσίμων.

Ασιατικές χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Σρι Λάνκα και η Ταϊλάνδη έχουν υιοθετήσει πρωτοβουλίες όπως δελτία καυσίμων, δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, και περιορισμούς στη χρήση κλιματισμού για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και έχει διατάξει τα διυλιστήρια να σταματήσουν προσωρινά τις εξαγωγές καυσίμων για να διατηρήσει τις εγχώριες τιμές υπό έλεγχο.

Χώρες όπως η Σλοβενία και το Νότιο Σουδάν εφαρμόζουν δελτία καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ περιορίζουν την κατανάλωση για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή πίεση από τη διεθνή κρίση. Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ - μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου - έχουν εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων τον τελευταίο μήνα. Καθώς η αναταραχή αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο στις τιμές, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να εισάγουν μέτρα για τον περιορισμό του αντίκτυπου στους καταναλωτές και την οικονομία.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου παράγεται μέσω φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι τιμές της βενζίνης έχουν φτάσει σε υψηλό 18 μηνών λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με τον οργανισμό αυτοκινητοβιομηχανίας RAC.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να παρέμβει εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πωλητές βενζίνης επωφελούνται από την κρίση - κάτι που ο Σύνδεσμος Λιανοπωλητών Βενζίνης έχει αρνηθεί. Εν τω μεταξύ, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι επιλέξιμα για πρόσβαση σε ένα πακέτο 53 εκατομμυρίων λιρών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τον Μάρτιο για να βοηθήσει με το κόστος.

Κίνα

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου στον κόσμο, προετοιμάζεται εδώ και καιρό για ένα σοκ στην προσφορά στον Κόλπο συσσωρεύοντας πετρέλαιο. Με την πάροδο των ετών, το Πεκίνο έχει επωφεληθεί από τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και την αφθονία της προσφοράς από τα κράτη του Κόλπου για να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο - 900 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αν και αυτό αντιστοιχεί μόνο σε περίπου τρεις μήνες εισαγωγών.

Για να διατηρήσουν τις εγχώριες τιμές υπό έλεγχο, οι αρχές στην Κίνα φέρονται να έχουν δώσει εντολή στα διυλιστήρια πετρελαίου της να σταματήσουν προς το παρόν την εξαγωγή καυσίμων.

Ινδία

Το υπουργείο πετρελαίου της Ινδίας δήλωσε στις 26 Μαρτίου ότι είχε εξασφαλίσει προμήθειες αργού πετρελαίου για τις επόμενες 60 ημέρες και προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν τις αγορές πανικού. Σχεδόν οι μισές από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου της Ινδίας - μαζί με ένα μεγάλο μερίδιο των αποστολών υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου - διέρχονται κανονικά από το Ορμούζ.

Ωστόσο, το υπουργείο δήλωσε ότι οι «υψηλοί όγκοι» αργού πετρελαίου που είναι διαθέσιμοι «στις διεθνείς αγορές» έχουν «αντισταθμίσει με το παραπάνω την όποια αναστάτωση».

Ιρλανδία

Οι φόροι στη βενζίνη και το ντίζελ μειώθηκαν στο πλαίσιο αρκετών μέτρων που εισήγαγε η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με το πακέτο των 235 εκατομμυρίων ευρώ, η αναστολή της εισφοράς της Εθνικής Υπηρεσίας Αποθεμάτων Πετρελαίου (NORA) θα μειώσει επίσης την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατοικιών.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πράσινο ντίζελ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ οι πληρωμές θέρμανσης σε δικαιούχους κοινωνικής πρόνοιας θα παραταθούν για τέσσερις εβδομάδες.

Αυστραλία

Σε δύο πολιτείες της Αυστραλίας, οι δημόσιες συγκοινωνίες θα είναι δωρεάν, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους να μην οδηγούν. Τα ταξίδια με τρένα, τραμ και λεωφορεία στη Βικτώρια θα είναι δωρεάν από σήμερα (31/3) και καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου, ενώ οι κάτοικοι στην Τασμανία δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν για λεωφορεία, πούλμαν και πλοία από τη Δευτέρα έως τα τέλος Ιουνίου.

Ο υπουργός Μεταφορών της Τασμανίας δήλωσε επίσης ότι τα σχολικά λεωφορεία επί πληρωμή θα διατίθενται δωρεάν, εξοικονομώντας σε όσους τα χρησιμοποιούν σχεδόν 12 ευρώ την εβδομάδα. Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί απότομα στην Αυστραλία από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Αίγυπτος

Η Αίγυπτος -η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου- έχει εισαγάγει μια σειρά προσωρινών μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και στον έλεγχο των δημοσιονομικών.

Τα καταστήματα, τα εστιατόρια και οι καφετέριες έχουν ενημερωθεί να κλείνουν στις 21:00 κάθε βράδυ για τον επόμενο μήνα, ενώ τα φώτα των δρόμων και οι διαφημίσεις στο δρόμο χαμηλώνουν. Εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά αξιοθέατα. Οι μη απαραίτητοι εργαζόμενοι θα εργάζονται από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα για να μειωθεί ο αριθμός των μετακινήσεων.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση αύξησε τις τιμές της βενζίνης και τα εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες για να περιορίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στα δημοσιονομικά της. Έχει επίσης επιβραδύνει μεγάλα, ενεργοβόρα κρατικά έργα και έχει μειώσει τα επιδόματα καυσίμων των κρατικών οχημάτων κατά σχεδόν το ένα τρίτο.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες έχουν κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με την κυβέρνησή τους να προσφέρει επιδοτήσεις στους οδηγούς μεταφορών, να μειώνει τα δρομολόγια των πορθμείων και να εφαρμόζει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Με το 98% του πετρελαίου της να εισάγεται από τον Κόλπο, το ασιατικό έθνος έχει δει το κόστος του ντίζελ και της βενζίνης να υπερδιπλασιάζεται.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έχει δεσμευτεί να αποθηκεύσει ένα εκατομμύριο επιπλέον βαρέλια πετρελαίου και δεν έχει αποκλείσει περαιτέρω μέτρα. «Τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης», δήλωσε ο πρόεδρος Φερδινάνδος Μάρκος. «Εξετάζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε».

Σρι Λάνκα

Η Σρι Λάνκα, η οποία μόλις έχει βγει από μια οικονομική κρίση, είναι ένα άλλο ασιατικό έθνος που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Κόλπου για τις εισαγωγές καυσίμων. Για να εξοικονομήσει καύσιμα, έχει κηρύξει την Τετάρτη αργία για κυβερνητικούς φορείς όπως σχολεία και πανεπιστήμια. Έχει επίσης εισάγει δελτίο καυσίμων, με τους οδηγούς να περιορίζονται στα 15 λίτρα την εβδομάδα και τους μοτοσικλετιστές στα 5 λίτρα.

Ταϊλάνδη

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ζήτησε από τους πολίτες να βγάλουν τα μπουφάν τους, στο πλαίσιο μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις μονάδες κλιματισμού.

Στην Ταϊλάνδη έχει δοθεί εντολή να διατηρείται ο κλιματισμός στους 26-27°C, ενώ όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να εργάζονται από το σπίτι. Η ασιατική χώρα είναι σταθερά ζεστή και υγρή, με την Μπανγκόκ να φτάνει συνήθως το 72% υγρασία τον Απρίλιο.

Αιθιοπία

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή στις εταιρείες εφοδιασμού καυσίμων να δώσουν προτεραιότητα σε ιδρύματα ασφαλείας, μεγάλα κυβερνητικά έργα, βασικές βιομηχανίες και την κατασκευή βασικών αγαθών.

Τα μέτρα της Αιθιοπικής Αρχής Πετρελαίου και Ενέργειας οδήγησαν τα βενζινάδικα να δώσουν προτεραιότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και περιορισμούς για την εξοικονόμηση καυσίμων. Οι αρχές στην περιοχή Τιγκράι, όπου υπάρχουν φόβοι για επιστροφή σε εμφύλιο πόλεμο, ανακοίνωσαν την πλήρη αναστολή των προμηθειών καυσίμων.

Μιανμάρ

Στη Μιανμάρ, τα ιδιωτικά οχήματα επιτρέπεται προς το παρόν να κυκλοφορούν μόνο σε εναλλασσόμενες ημέρες, ανάλογα με το αν η πινακίδα κυκλοφορίας τους είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Τα ηλεκτρικά οχήματα εξαιρούνται.

Η κυβέρνηση έχει επίσης εφαρμόσει ένα ψηφιακά παρακολουθούμενο σύστημα δελτίου καυσίμων, όπου οι αγορές σαρώνονται, καταγράφονται και παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας έναν κωδικό QR σε οχήματα.

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ έχει ενθαρρύνει έντονα τους πολίτες του να μένουν περισσότερο σπίτι για να εξοικονομήσουν καύσιμα. Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους πολίτες να «κάνουν ποδήλατο, να μοιράζονται το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να περιορίζουν τη χρήση προσωπικών οχημάτων όταν δεν είναι απαραίτητη». Το ασιατικό έθνος έχει επίσης καταργήσει προσωρινά τον φόρο περιβαλλοντικής προστασίας στη βενζίνη και το ντίζελ, τα οποία επίσης απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Μπαγκλαντές

Το Μπαγκλαντές έσπευσε να κλείσει τα πανεπιστήμιά του όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, επισπεύδοντας τις αργίες για να γιορτάσει το τέλος του Ραμαζανιού. Η χώρα άρχισε επίσης να περιορίζει τις πωλήσεις καυσίμων για τα περισσότερα οχήματα. Η κυβέρνηση έχει επίσης εισαγάγει περισσότερες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας.

Σλοβενία

Η Σλοβενία ​​έγινε το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που εφάρμοσε δελτίο καυσίμων. Σύμφωνα με τα μέτρα, οι ιδιώτες οδηγοί στη Σλοβενία ​​θα έχουν περιορισμό στην αγορά καυσίμων έως 50 λίτρα την ημέρα. Οι επιχειρήσεις και οι αγρότες έχουν ένα πιο γενναιόδωρο όριο 200 λίτρων.

Νότιο Σουδάν

Το Νότιο Σουδάν άρχισε να εφαρμόζει δελτίο ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσά του, την Τζούμπα. Ο κύριος διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας, Jedco, δήλωσε ότι τμήματα της πόλης θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν καθημερινές διακοπές ρεύματος σε εκ περιτροπής βάση.

Η χώρα διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Ανατολική Αφρική, αλλά η πλειοψηφία εξάγεται, ενώ εισάγει το διυλισμένο προϊόν που απαιτείται για καύσιμα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το Νότιο Σουδάν παράγει το 96% της ηλεκτρικής του ενέργειας από πετρέλαιο.

