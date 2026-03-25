Πόλεμος στο Ιράν: Η Ασία επιστρατεύει τηλεργασία και συνταγές της πανδημίας για την ενεργειακή κρίση

Άδεια γραφεία σε κτίριο της Μητροπολιτικής Αρχής Ανάπτυξης της Μανίλα, το οποίο έχει κλείσει λόγω της εφαρμογής τετραήμερης εργασιακής εβδομάδας, στο πλαίσιο κυβερνητικής πρωτοβουλίας για εξοικονόμηση ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών του πετρελαίου

Οι χώρες της Ασίας εξετάζουν την επαναφορά μέτρων που εφαρμόστηκαν την περίοδο της πανδημίας COVID-19 - όπως η τηλεργασία και τα πακέτα στήριξης - στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη διεθνή ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Η περιοχή βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της κρίσης, καθώς απορροφά πάνω από το 80% του αργού πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σχεδόν πλήρως αποκλεισμένα από το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής, καμία χώρα δεν έχει επιβάλει υποχρεωτική τηλεργασία, ωστόσο αρκετές κυβερνήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο. «Πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας της Νότιας Κορέας, Κιμ Σουνγκ-γουάν, σχολιάζοντας σχετική σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Ο IEA, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει σε ιστορική αποδέσμευση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, προτείνει μεταξύ άλλων την τηλεργασία και τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών ως μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών. Τις ίδιες παραινέσεις επανέλαβε και ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, σε συνέδριο στο Σίδνεϊ.

Όπως σημείωσε, ανάλογα μέτρα εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συνέβαλαν σημαντικά στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, διασφαλίζοντας την επάρκεια χωρίς τη ρωσική ενέργεια.

Εκστρατείες εξοικονόμησης και περιοριστικά μέτρα

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Νότια Κορέα ξεκίνησε εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας, καλώντας τους πολίτες να μειώσουν τη διάρκεια του ντους, να φορτίζουν τις συσκευές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, όπως οι σκούπες, τα Σαββατοκύριακα.

Στις Φιλιππίνες, όπου η ενεργειακή εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή είναι υψηλή, μειώθηκε το ωράριο σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας για «άμεσο κίνδυνο» στην τροφοδοσία της χώρας.

Το Πακιστάν έκλεισε τα σχολεία για δύο εβδομάδες και ενίσχυσε την τηλεργασία, ενώ η Σρι Λάνκα καθιέρωσε αργία κάθε Τετάρτη για εξοικονόμηση καυσίμων.

Η Σιγκαπούρη καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να στραφούν σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, ηλεκτρικά οχήματα και υψηλότερες θερμοκρασίες στα κλιματιστικά.

Στην Ταϊλάνδη, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσανβιρακούλ έδωσε εντολή για αναστολή των υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό, ρύθμιση των κλιματιστικών πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, αποφυγή επίσημης ενδυμασίας, χρήση σκάλας αντί ανελκυστήρα και ενίσχυση της τηλεργασίας.

Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οδηγώντας κυβερνήσεις σε μέτρα στήριξης.

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 800 δισ. γεν (περίπου 5 δισ. δολάρια) από αποθεματικά κονδύλια για επιδοτήσεις, με στόχο τη συγκράτηση της τιμής της βενζίνης γύρω στα 170 γεν ανά λίτρο. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται έως και στα 300 δισ. γεν μηνιαίως.

Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε εβδομαδιαία ενίσχυση 50 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα από τον Απρίλιο. «Γνωρίζουμε ότι αυτές οι οικογένειες θα πληγούν δυσανάλογα από το σοκ των τιμών», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Νίκολα Γουίλις.

Στην Αυστραλία, εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων αντιμετωπίζουν ελλείψεις λόγω πανικού στις αγορές, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Η κυβέρνηση προωθεί νομοθεσία για διπλασιασμό των ποινών σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Παράλληλα, αρκετές χώρες αποδεσμεύουν αποθέματα καυσίμων και χαλαρώνουν προσωρινά τις προδιαγραφές ποιότητας για να αυξήσουν την προσφορά.

Δίλημμα για τις κεντρικές τράπεζες

Σε αντίθεση με την περίοδο της πανδημίας, οι κεντρικές τράπεζες δεν σπεύδουν να μειώσουν τα επιτόκια — αντιθέτως, εξετάζουν αυξήσεις.

Κατά την πανδημία, η ζήτηση είχε καταρρεύσει, οδηγώντας σε γενναία μέτρα τόνωσης. Σήμερα, όμως, η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τον πληθωρισμό.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας έχει ήδη αυξήσει δύο φορές τα επιτόκια μέσα στο έτος, επικαλούμενη τον ενεργειακό κίνδυνο ως βασικό παράγοντα πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αγορές αναμένουν αντίστοιχες κινήσεις σε Ιαπωνία, Βρετανία και Ευρώπη, ενώ οι πιέσεις στις ασιατικές οικονομίες εντείνονται λόγω της αποδυνάμωσης των νομισμάτων τους έναντι του δολαρίου.

«Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται μπροστά σε ένα κλασικό δίλημμα: η άνοδος των τιμών πετρελαίου αυξάνει τον πληθωρισμό, αλλά μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη», σημειώνει η επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Τζένιφερ ΜακΚίοουν.

Όπως επισημαίνει, η κατάλληλη πολιτική εξαρτάται από τα αίτια της ανόδου των τιμών, τη διάρκεια του σοκ και τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό.

