Αραγτσί: «Μηδενικό το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ» – Επιβεβαιώνει επικοινωνία με Γουίτκοφ

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης απέναντι στην Ουάσινγκτον «είναι μηδενικό».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα φέρουν αποτέλεσμα», ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «δεν βλέπει τιμιότητα» από την άλλη πλευρά.

Όπως διευκρίνισε, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός που θα αφορά μόνο τις επιθέσεις στο έδαφός του, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή, με σαφή αναφορά και στο μέτωπο του Λιβάνου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχουν διαπραγματεύσεις».

Ο Αραγτσί διέψευσε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει απαντήσει στην αμερικανική πρόταση 15 σημείων ή ότι έχει καταθέσει αντιπρόταση, επιμένοντας ότι «δεν είναι αληθής ο ισχυρισμός για διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε στο Ιράν».