Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία - Το Ιράν αντιμέτωπο με έναν παράνομο πόλεμο

«H επιθετικότητα ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, την ώρα που το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε μια διπλωματική διαδικασία για την επίλυση των υποτιθέμενων ανησυχιών της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης», κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία - Το Ιράν αντιμέτωπο με έναν παράνομο πόλεμο

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε σε ομιλία του, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Κίνας και της Κούβας, την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε σχολείο στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 175 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του, ο Αραγτσί δήλωσε ότι «το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν παράνομο πόλεμο που του επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα που διαθέτουν πυρηνικά όπλα – τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως «μια απροκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας».

Όπως υποστήριξε, «αυτή η επιθετικότητα ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, την ώρα που το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε μια διπλωματική διαδικασία για την επίλυση των υποτιθέμενων ανησυχιών της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι δύο αυτές χώρες πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, καταστρέφοντας, έτσι, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Μιλώντας για την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων Σατζάρε Ταϊέμπε στην πόλη Μιναμπ, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις πιο συγκλονιστικές εκδηλώσεις αυτής της σύγκρουσης, είπε: «Ανάμεσα σε αυτές τις πράξεις επιθετικότητας ήταν η προμελετημένη επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ».

«Αυτή η βάρβαρη επίθεση δεν είναι παρά η ορατή κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου παγόβουνου, το οποίο κρύβει κάτω από την επιφάνειά του πολύ σοβαρότερες καταστροφές, συγκεκριμένα την εξομάλυνση των πιο αποτρόπαιων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και την αυθάδεια να διαπράττονται εγκλήματα φρικαλεότητας με ατιμωρησία», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι η επίθεση ήταν «έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί την κατηγορηματική καταδίκη από όλους και την αδιαμφισβήτητη λογοδοσία των ενόχων, καθώς δεν ήταν ένα απλό περιστατικό, ούτε μια λανθασμένη εκτίμηση».

Μια προκαταρκτική έρευνα των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ ήταν «πιθανώς υπεύθυνες» για την επίθεση στο δημοτικό σχολείο Σατζάρε Ταϊέμπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά κατηγόρησε το Ιράν ή «άλλες χώρες» για τη βομβιστική επίθεση στο σχολείο, αλλά αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος. Ωστόσο, όταν πιέστηκε να απαντήσει τι θα έκανε αν οι ερευνητές διαπίστωναν ότι οι ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για την επίθεση, είπε: «Ό,τι και αν δείξει η έκθεση, είμαι διατεθειμένος να το αποδεχτώ».

Σχολιάζοντας την έρευνα των ΗΠΑ, ο Αραγτσί τόνισε: «Οι αντιφατικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που έγιναν για να αιτιολογήσουν το έγκλημα του, δεν μπόρεσαν με κανέναν τρόπο να [κρύψουν] την ευθύνη τους», ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, «στοχεύουν πολίτες και υποδομές πολιτών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους νόμους του πολέμου και τις βασικές αρχές της ανθρωπιάς και της ευπρέπειας».

«Πάνω από 600 σχολεία έχουν κατεδαφιστεί ή υποστεί ζημιές σε ολόκληρο το Ιράν, και πάνω από 1.000 μαθητές και δάσκαλοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί ως αποτέλεσμα αυτού», κατέληξε.

