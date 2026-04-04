Ισραήλ: Βομβάρδισε γέφυρα στο Λίβανο

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε χθες Παρασκευή μια γέφυρα στον ανατολικό Λίβανο, αφότου το Ισραήλ προειδοποίησε ότι σκόπευε να πλήξει δύο γέφυρες στην περιοχή προκειμένου να αποτρέψει τη μεταφορά μαχητών και όπλων της Χεζμπολάχ.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τη γέφυρα που συνδέει τις πόλεις Σόχμορ και Μάσγαρα, με αποτέλεσμα την καταστροφή της», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «για να αποτρέψουν τη μεταφορά ενισχύσεων και στρατιωτικού εξοπλισμού» της Χεζμπολάχ σκόπευαν να πλήξουν τις γέφυρες σε Σόχμορ και Μάσγαρα, δημοσιοποιώντας χάρτη στον οποίο προσδιορίζονταν οι γέφυρες που βρίσκονταν στο στόχαστρο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων η μια από την άλλη.

Διαβάστε επίσης