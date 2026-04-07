Συγκλονιστικό βίντεο: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε γυναίκα στο Ισραήλ – Σώθηκε από θαύμα

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος πέφτει λίγα μέτρα από γυναίκα στην πόλη Πετάχ Τίκβα, στο κεντρικό Ισραήλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, λίγο πριν τις 07:00, όταν η 34χρονη ανυποψίαστη γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητό της και στάθηκε δίπλα στο όχημα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να αντιλαμβάνεται κάτι με αποτέλεσμα να κοιτάξει προς τα πάνω, κλάσματα δευτερολέπτου πριν από την πτώση του πυραύλου.

נופלת לצד הרכב - ואז קמה על רגליה: תיעוד רגע הפגיעה בפתח תקווה, בה נפצעה אישה באורח קשה@AnnaPines_ pic.twitter.com/aUUHRETIkM

— כאן חדשות (@kann_news) April 6, 2026



Η ισχύς της έκρηξης την εκσφενδονίζει στο έδαφος, την ώρα που σύννεφο καπνού και σκόνης καλύπτει την περιοχή.

Παρά τη σφοδρότητα του πλήγματος, η γυναίκα καταφέρνει να σηκωθεί και να απομακρυνθεί, εμφανώς τραυματισμένη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η 34χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στο στήθος.