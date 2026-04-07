Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας στο Ιράν και γέφυρα στον Λίβανο - Βίντεο

Βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) δείχνει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών συστημάτων αεράμυνας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, περισσότερα από 130 ιρανικά συστήματα αεράμυνας έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

חיל-האוויר ממשיך במאמץ השיטתי להעמקת הפגיעה במערכי האש ומערכות ההגנה האוויריות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.



בתקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת להק המודיעין, הושמדו יותר מ-130 מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני.



צפו בתיעודים מיוחדים מעין הטיל: pic.twitter.com/ymuMcZo5A1 — Israeli Air Force (@IAFsite) April 7, 2026

Βομβάρδισε και γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε μια ακόμη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη μεταφορά μελών και όπλων στο νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για την έβδομη διάβαση του ποταμού που έχει χτυπήσει ο στρατός στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

«Ο IDF βομβάρδισε χθες άλλη μια κεντρική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για να μετακινούνται από το βόρειο στο νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι και να μεταφέρουν όπλα, ρουκέτες και εκτοξευτές, με σκοπό να προωθήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων του IDF», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε δήλωσή του.

