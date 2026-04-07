Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας στο Ιράν και γέφυρα στον Λίβανο - Βίντεο
Σύμφωνα με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, περισσότερα από 130 ιρανικά συστήματα αεράμυνας έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου
Βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) δείχνει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών συστημάτων αεράμυνας.
Σύμφωνα με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, περισσότερα από 130 ιρανικά συστήματα αεράμυνας έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Βομβάρδισε και γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο
Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε μια ακόμη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη μεταφορά μελών και όπλων στο νότιο Λίβανο.
Πρόκειται για την έβδομη διάβαση του ποταμού που έχει χτυπήσει ο στρατός στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.
«Ο IDF βομβάρδισε χθες άλλη μια κεντρική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για να μετακινούνται από το βόρειο στο νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι και να μεταφέρουν όπλα, ρουκέτες και εκτοξευτές, με σκοπό να προωθήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων του IDF», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε δήλωσή του.
