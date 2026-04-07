Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

Snapshot Τρεις δράστες επιτέθηκαν στο ισραηλινό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, με ανταλλαγή πυρών που διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά.

Ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και κρύφτηκαν πίσω από όχημα συνεχίζοντας τους πυροβολισμούς.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης με τους δράστες.

Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, με έναν να έχει δεσμούς με θρησκευτική οργάνωση και άλλον με ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά.

Οι επιτιθέμενοι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από τη Σμύρνη.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη δείχνει έναν από τους τρεις δράστες να οπλίζει κρυμμένος πίσω από ένα αυτοκίνητο κοντά στο κτήριο του ισραηλινού προξενείου, ενώ στη συνέχεια απομακρύνεται για να επιτεθεί.

Το βίντεο αποκαλύπτει ότι οι τρομοκράτες ήταν προετοιμασμένοι, σύμφωνα με το CNN Turk που έφερε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα στα οποία απεικονίζεται και η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους δράστες και τους φρουρούς ασφελείας. Ο δημοσιογράφος του καναλιού Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο.

???? Additional footage shows the moment of the attack on the Israeli consulate in Istanbul.



3 of the gunmen have been killed in the clashes, with an unknown number of security forces injured.pic.twitter.com/FtsUBNlR9Z https://t.co/2lG6VloFC7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες να αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή πυρών που διήρκεσε περί τα δέκα λεπτά.

#BREAKINGNEW ?

An armed attack attempt was carried out against the Israeli Consulate in Istanbul, Turkey by three armed assailants.



The moment one of the attackers was neutralized by police was captured on camera.#SONDAKİKA İsrail Konsolosluğu Polis

pic.twitter.com/LOXTb3n3fu — Earth Brief (@Earth_Brief) April 7, 2026

Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Τελικά, ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν

Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν.

Δύο από τους ήρωες αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».