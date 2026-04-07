Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε σιδηροδρομικούς σταθμούς και γέφυρες»

Το Ισραήλ «συντρίβει» το καθεστώς στο Ιράν με ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη, δήλωσε πριν λίγο ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγο μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα μπορούσε να χαθεί απόψε».

Η τελευταία προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ λήγει αργότερα απόψε περίπου στις τρεις τα ξημερώματα.

The Israel Defense Force (IDF) has announced a number of strikes on bridges along key ground-lines of communication (GLOC) in central and western Iran. According to the release from the IDF, the strikes targeted 8 bridges used by the IRGC as GLOCs, transporting weapons and other… pic.twitter.com/WY18i6If9p — OSINTdefender (@sentdefender) April 7, 2026

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν με αυξανόμενη ένταση», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση. «Χθες καταστρέψαμε μεταγωγικά αεροσκάφη και δεκάδες ελικόπτερα, και σήμερα χτυπήσαμε τις σιδηροδρομικές γραμμές και τις γέφυρες που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι γέφυρες χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά «πρώτων υλών για όπλα, των ίδιων των όπλων, καθώς και πρακτόρων που επιτίθενται εναντίον μας, των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της περιοχής - των ίδιων πρακτόρων που καταπιέζουν και τον ιρανικό λαό».

Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμη ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει τον ιρανικό λαό, αλλά αποσκοπεί «να αποδυναμώσει και να συντρίψει το καθεστώς τρομοκρατίας που τον καταπιέζει εδώ και 47 χρόνια».

