Ανακούφιση στις αγορές: Ανεβαίνουν οι μετοχές, πέφτει το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας

Xαμόγελα στις αγορές καθώς ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε προσωρινή εκεχειρία με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Η προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε πτώση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο στις μετοχές διεθνώς.
  • Το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ υπό τη διαχείρισή του για την περίοδο της εκεχειρίας.
  • Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και τη διαχείριση των Στενών μετά τη λήξη της εκεχειρίας.
  • Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σημαντικά αλλά παραμένουν υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, διατηρώντας τον πληθωρισμό ως σημαντικό παράγοντα.
  • Οι αποδόσεις αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν και οι τιμές χρυσού και κρυπτονομισμάτων αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.
Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε στα 93 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός και τη δέσμευση του Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ υπό τη διαχείρισή του. Οι τιμές του πετρελαίου κατρακύλησαν σχεδόν κατά 15% αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την απειλή του να βομβαρδίσει το Ιράν μέχρι να επιστρέψει στη Λίθινη Εποχή το βράδυ της Τρίτης, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα επιτραπεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες υπό τη διαχείριση του στρατού του Ιράν.

Με λίγο περισσότερο από μία ώρα να απομένει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναβάλλει τις απειλές για επιθέσεις κατά του Ιράν , υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων και θα ανοίξει ξανά το Ορμούζ. Λίγο αργότερα, το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι είχε αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, εφόσον σταματούσαν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα ξεκινούσαν στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.

Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τις αγορές, αλλά το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν δεν είναι καθόλου βέβαιο, ενώ δεν έχει καθοριστεί πώς θα ανοίξει ξανά και πώς θα διαχειριστεί τα Στενά πέρα ​​από την περίοδο χάριτος των δύο εβδομάδων.

Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε κατά 14,4% στα 93,48 δολάρια, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 14,7% στα 96,27 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές παραμένουν βέβαια πολύ υψηλότερες από εκεί που ήταν στην αρχή του πολέμου.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας κέρδισε 5% στις αρχές των συναλλαγών, ο S+P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 2,6% και ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 5,9%. Αλλού, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,6%, ενώ ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 1,7%.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν εν μέσω φημών για πιθανή κατάπαυση του πυρός. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκε στο 4,24% από 4,30% νωρίτερα την Τρίτη. Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν περισσότερο από 2% στα 4.812 δολάρια ανά ουγγιά. Τα κρυπτονομίσματα επίσης σημείωσαν άνοδο, με το bitcoin να σημειώνει άνοδο 2,9% στα 71.327 δολάρια και το ether να σημειώνει άνοδο 5,6% στα 2.234 δολάρια.

Ο Σαούλ Κάβονιτς, επικεφαλής της ενεργειακής έρευνας στην MST Financial, δήλωσε ότι η παύση δύο εβδομάδων παρείχε «μια ανακούφιση από το υπερβολικά πομπώδες τελεσίγραφο του Tραμπ, αλλά όχι ακόμη μια μόνιμη ανακούφιση για τις αγορές πετρελαίου ή τον πόλεμο». Δήλωσε στο Reuters ότι είναι απίθανο η διακοπή της παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου να επαναληφθεί μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια διαρκή εκεχειρία.

«Μια εκεχειρία δύο εβδομάδων θα επέτρεπε την απελευθέρωση ορισμένων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και LNG από τα Στενά του Ορμούζ στην αγορά, παρέχοντας κάποια ανακούφιση από την πίεση στην αγορά τον Μάιο. Αυτό δεν οδηγεί σε περισσότερη παραγωγή, απλώς σε απελευθέρωση της αποθήκευσης νερού».

Ο Κάρου Κανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, δήλωσε ότι το κρίσιμο τεστ ήταν το κατά πόσον οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν - και αν οι ασφαλιστές και οι φορείς εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων ανέκτησαν αρκετή εμπιστοσύνη ώστε η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ να λειτουργήσει ξανά κανονικά. «Αυτό θα καθορίσει αν αυτό θα παραμείνει απλώς ένα ράλι ανακούφισης ή θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με μια διαρκή αποκλιμάκωση» είπε.

Ο Πρασάντ Νιουνάχα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στην TD Securities με έδρα τη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα κλιμάκωση, «αλλά οι αγορές αντιμετωπίζουν αυτήν την εκεχειρία ως την πραγματική συμφωνία και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα παρουσιάσουν την εκεχειρία ως μια σημαντική νίκη». «Πιο μακροπρόθεσμα, οι τιμές του πετρελαίου δεν θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό θα αφήσει τον πληθωρισμό ως βασικό θέμα προς εξέταση από τις αγορές», είπε.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν απότομη άνοδο κατά τη διάρκεια των τακτικών συναλλαγών. Ο δείκτης S+P 500 υποχώρησε έως και 1,2%, αλλά οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στο τέλος των συναλλαγών, αφού ο πρωθυπουργός του Πακιστάν προέτρεψε τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για άλλες δύο εβδομάδες και ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας μια σύγκρουση που διαρκεί περισσότερο από πέντε εβδομάδες. Η Τεχεράνη έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά, μέσω του οποίου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

