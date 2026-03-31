Επίτροπος Ενέργειας σε χώρες ΕΕ: Προετοιμαστείτε για παρατεταμένη αναταραχή στις αγορές

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν καλεί τις χώρες της ΕΕ να προετοιμαστούν για παρατεταμένη αναταραχή στις ενεργειακές αγορές.
  • Παρά τον περιορισμό των άμεσων επιπτώσεων στην ενεργειακή τροφοδοσία, απαιτούνται έγκαιρες προετοιμασίες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 70% μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Υπάρχει βραχυπρόθεσμη ανησυχία για την τροφοδοσία σε πετρελαϊκά προϊόντα διύλισης όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.
  • Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμων, περιορίζουν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή αποθαρρύνουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.
Να προετοιμαστούν για ασυνήθιστη «αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας καλεί τις χώρες -μέλη της ΕΕ, ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή του ενόψει της άτυπης συνεδρίασης των αρμόδιων υπουργών.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας, ο Γιόργκενσεν, σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εκτεθειμένες στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επί των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70% από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν επλήγη άμεσα από το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου των Στενών του Ορμούζ, αφού η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσμα για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης του πετρελαίου όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα αύξαναν κατανάλωση καυσίμων, θα περιόριζαν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επεξεργάζονται τα προϊόντα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή.

«Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την αναβολή οποιωνδήποτε μη επειγουσών διαδικασιών συντήρησης στα διυλιστήρια», σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής.

