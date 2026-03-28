Καύσιμα: «Φωτιά» οι τιμές – Βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σε όλη τη χώρα, Σποράδες-Κυκλάδες οι ακριβότερες

Οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ σε όλη την Ελλάδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ιδιοκτήτες Ι.Χ. και αυξάνοντας καθημερινά το κόστος μετακίνησης.

Από τα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα νησιά, οι αυξήσεις είναι εμφανείς, με την αμόλυβδη να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι καταναλωτές βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει, ενώ οι επαγγελματίες οδηγοί και οι μεταφορικές εταιρείες επιβαρύνονται σημαντικά.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων: Την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τις γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και τη σταθερά αυξημένη ζήτηση ενόψει της ανοιξιάτικης περιόδου μετακινήσεων.

Τα νησιά παραμένουν οι πιο ακριβές περιοχές, λόγω μεταφορικών και εφοδιαστικών δυσκολιών, ενώ και στις μεγάλες πόλεις η πίεση στις τιμές είναι εμφανής.

Οι οδηγοί προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, περιορίζοντας άσκοπες μετακινήσεις, συγκρίνοντας τιμές από πρατήριο σε πρατήριο και αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την αγορά να παραμένει σε εγρήγορση για το επόμενο διάστημα, ενώ δεν αποκλείονται νέα μέτρα στήριξης αν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές

Σποράδες: 2,324 €/λίτρο (Αλόννησος)

Κυκλάδες: 2,290 €/λίτρο (Νάξος)

Ρόδος: 2,246 €/λίτρο (από 2,187 την προηγούμενη εβδομάδα)

Ηράκλειο: 2,168 €/λίτρο

Άγιος Νικόλαος: 2,169 €/λίτρο

Χανιά: 2,129 €/λίτρο

Ρέθυμνο: 2,154 €/λίτρο (από 2,129 την προηγούμενη εβδομάδα)

Κέρκυρα: 2,130 €/λίτρο (από 2,100 την προηγούμενη εβδομάδα)

Λευκάδα: 2,140 €/λίτρο (από 2,129 την προηγούμενη εβδομάδα)

Κως: 2,140 €/λίτρο

Λήμνος: 2,100 €/λίτρο

Στην ηπειρωτική Ελλάδα:

Αθήνα: 2,079 €/λίτρο (από 2,059 την προηγούμενη εβδομάδα)

Θεσσαλονίκη: 2,126 €/λίτρο (από 2,052 την προηγούμενη εβδομάδα)

Πάτρα: 2,085 €/λίτρο

Καλαμάτα: 2,69 €/λίτρο

Έβρος (Αλεξανδρούπολη): 2,095 €/λίτρο (από 2,060 την προηγούμενη εβδομάδα)

Ξάνθη: 2,079 €/λίτρο

Χαλκιδική: 2,079 €/λίτρο

Κοζάνη: 2,079 €/λίτρο

Εύβοια: 2,078 €/λίτρο

Fuel Pass 2026: Διπλή επιδότηση - Πότε ξεκινά η αίτηση

Το Fuel Pass φέτος φέρνει διπλή επιδότηση για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων και αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν πριν το Πάσχα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, η πλατφόρμα στο gov.gr προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη, με την ενίσχυση να αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο.

Οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση: Fuel Pass και επιδότηση στην αντλία 20 λεπτά/λίτρο.

Το μέτρο καλύπτει περίπου 8 στους 10 πολίτες, με εισοδηματικά όρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 για ζευγάρια (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) και 39.000 για μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα ποσά της επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολής: Στις αστικές περιοχές 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό για δύο μήνες, ενώ στα νησιά τα ποσά αυξάνονται κατά 10 ευρώ.

Η επιδότηση καλύπτει όλα τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων βενζίνης, diesel και υγραερίου. Το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται.

