Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές με βενζίνη έως 2,18 €/λίτρο – Πιέσεις σε νοικοκυριά και αγορά καυσίμων

Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βενζίνη να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τα 2 ευρώ ανά λίτρο και να αγγίζει ακόμη και τα 2,18 €/λίτρο σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει έντονες πιέσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά καυσίμων συνολικά.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ αστικών κέντρων, νησιών και επαρχίας, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν σταθερά τις υψηλότερες τιμές.

Ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ωστόσο, οι τιμές κινούνται πλέον οριακά γύρω ή πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το συνολικό ενεργειακό περιβάλλον παραμένει πιεστικό, με την αγορά καυσίμων να επηρεάζεται από τις διεθνείς διακυμάνσεις, το κόστος διύλισης, τη φορολογία αλλά και το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, με περιορισμένη δυνατότητα αποκλιμάκωσης στο άμεσο μέλλον.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εικόνα στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου η ζήτηση εμφανίζεται αισθητά μειωμένη, καθώς οι υψηλές τιμές έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των καταναλωτών σε περιορισμό της κατανάλωσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συνολική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ειδικά εν μέσω ενεργειακού κόστους που παραμένει αυξημένο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκπρόσωποι της αγοράς τοποθετούνται για την πορεία των τιμών και τις εξελίξεις στον κλάδο.

Γιατί πληρώνουν περισσότερα σε νησιά κι επαρχία

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής: «Σήμερα, 20/3/2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,995 €/λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,970 €/λίτρο, με τις τιμές χονδρικής από το διυλιστήριο να είναι πλέον ίδιες για τα δύο καύσιμα, γεγονός που σε συνδυασμό με το ισχύον πλαφόν περιθωρίου κέρδους οδηγεί σε τελικές τιμές άνω των 2,06 €/λίτρο.

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών κέντρων, νησιών και επαρχίας συνεχίζουν να υφίστανται, κυρίως λόγω κόστους μεταφοράς, διαφορετικών τιμών αγοράς και λειτουργικών εξόδων των πρατηρίων, ενώ παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε νησιωτικές περιοχές».

Στη συνέχεια ο κ. Κιουρτζής, προσθέτει πώς «η αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει σημαντικά την κατανάλωση, με τη ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεπερνά τα 1,60 €/λίτρο, να έχει σχεδόν μηδενιστεί, ενώ στη συμπεριφορά των οδηγών δεν καταγράφονται ουσιαστικές αλλαγές πέρα από τη φυσιολογική προσαρμογή σε ένα διαρκώς ακριβότερο προϊόν. Παράλληλα, τα πρατήρια αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω μειωμένης κατανάλωσης, περιορισμένων περιθωρίων κέρδους, αυξημένων τραπεζικών προμηθειών και γενικότερης επιβάρυνσης στο χρηματοοικονομικό κόστος, γεγονός που εντείνει τις δυσκολίες βιωσιμότητάς τους.

Ως προς την κρατική παρέμβαση, ασκείται κριτική στο μέτρο του περιορισμού του περιθωρίου κέρδους, το οποίο, σύμφωνα με τον κλάδο, εφαρμόστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σχετικές μελέτες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των πρατηρίων, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι δεν έχουν αποδειχθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων».

Αναμένεται να διατηρηθεί η ανοδική τάση στις τιμές

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, για το επόμενο διάστημα η τάση των τιμών εκτιμάται ανοδική, με προτάσεις για συγκράτηση να εστιάζουν κυρίως στη μείωση του ΕΦΚ, ενώ η ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα δεν θεωρούνται ότι επηρεάζουν ουσιαστικά τον κλάδο στο άμεσο μέλλον.

«Επίσης, δεν καταγράφονται περιπτώσεις δυσανάλογων αυξήσεων σε σχέση με το κόστος, ενώ οι διαφοροποιήσεις τιμών ανά περιοχή αποδίδονται κυρίως σε μεταφορικά κόστη, διαφορετικές τιμές προμήθειας και ποικιλία λειτουργικών εξόδων ανά πρατήριο» συμπληρώνει στο Newsbomb.gr ο Θέμης Κιουρτζής.

Οι τιμές ανά την επικράτεια από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη