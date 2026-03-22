Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές με βενζίνη έως 2,18 €/λίτρο – Πιέσεις σε νοικοκυριά και αγορά καυσίμων

Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει έντονες πιέσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά καυσίμων συνολικά

Ελένη Μητσάλη

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βενζίνη να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τα 2 ευρώ ανά λίτρο και να αγγίζει ακόμη και τα 2,18 €/λίτρο σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει έντονες πιέσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά καυσίμων συνολικά.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ αστικών κέντρων, νησιών και επαρχίας, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν σταθερά τις υψηλότερες τιμές.

Ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ωστόσο, οι τιμές κινούνται πλέον οριακά γύρω ή πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το συνολικό ενεργειακό περιβάλλον παραμένει πιεστικό, με την αγορά καυσίμων να επηρεάζεται από τις διεθνείς διακυμάνσεις, το κόστος διύλισης, τη φορολογία αλλά και το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, με περιορισμένη δυνατότητα αποκλιμάκωσης στο άμεσο μέλλον.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εικόνα στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου η ζήτηση εμφανίζεται αισθητά μειωμένη, καθώς οι υψηλές τιμές έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των καταναλωτών σε περιορισμό της κατανάλωσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συνολική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ειδικά εν μέσω ενεργειακού κόστους που παραμένει αυξημένο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκπρόσωποι της αγοράς τοποθετούνται για την πορεία των τιμών και τις εξελίξεις στον κλάδο.

Γιατί πληρώνουν περισσότερα σε νησιά κι επαρχία

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής: «Σήμερα, 20/3/2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,995 €/λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,970 €/λίτρο, με τις τιμές χονδρικής από το διυλιστήριο να είναι πλέον ίδιες για τα δύο καύσιμα, γεγονός που σε συνδυασμό με το ισχύον πλαφόν περιθωρίου κέρδους οδηγεί σε τελικές τιμές άνω των 2,06 €/λίτρο.

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών κέντρων, νησιών και επαρχίας συνεχίζουν να υφίστανται, κυρίως λόγω κόστους μεταφοράς, διαφορετικών τιμών αγοράς και λειτουργικών εξόδων των πρατηρίων, ενώ παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε νησιωτικές περιοχές».

Στη συνέχεια ο κ. Κιουρτζής, προσθέτει πώς «η αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει σημαντικά την κατανάλωση, με τη ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεπερνά τα 1,60 €/λίτρο, να έχει σχεδόν μηδενιστεί, ενώ στη συμπεριφορά των οδηγών δεν καταγράφονται ουσιαστικές αλλαγές πέρα από τη φυσιολογική προσαρμογή σε ένα διαρκώς ακριβότερο προϊόν. Παράλληλα, τα πρατήρια αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω μειωμένης κατανάλωσης, περιορισμένων περιθωρίων κέρδους, αυξημένων τραπεζικών προμηθειών και γενικότερης επιβάρυνσης στο χρηματοοικονομικό κόστος, γεγονός που εντείνει τις δυσκολίες βιωσιμότητάς τους.

Ως προς την κρατική παρέμβαση, ασκείται κριτική στο μέτρο του περιορισμού του περιθωρίου κέρδους, το οποίο, σύμφωνα με τον κλάδο, εφαρμόστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σχετικές μελέτες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των πρατηρίων, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι δεν έχουν αποδειχθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων».

Αναμένεται να διατηρηθεί η ανοδική τάση στις τιμές

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, για το επόμενο διάστημα η τάση των τιμών εκτιμάται ανοδική, με προτάσεις για συγκράτηση να εστιάζουν κυρίως στη μείωση του ΕΦΚ, ενώ η ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα δεν θεωρούνται ότι επηρεάζουν ουσιαστικά τον κλάδο στο άμεσο μέλλον.

«Επίσης, δεν καταγράφονται περιπτώσεις δυσανάλογων αυξήσεων σε σχέση με το κόστος, ενώ οι διαφοροποιήσεις τιμών ανά περιοχή αποδίδονται κυρίως σε μεταφορικά κόστη, διαφορετικές τιμές προμήθειας και ποικιλία λειτουργικών εξόδων ανά πρατήριο» συμπληρώνει στο Newsbomb.gr ο Θέμης Κιουρτζής.

Οι τιμές ανά την επικράτεια από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη

  • Έβρος: Μέγιστη τιμή βενζίνης εντοπίζεται στην Αλεξανδρούπολη στα 2.060 ευρώ ανά λίτρο.
  • Επτάνησα: Μέγιστη τιμής βενζίνης εντοπίζεται στην Κέρκυρα και στους Παξούς στα 2.100 ευρώ ανά λίτρο, και στη Λευκάδα στα 2.129 ευρώ ανά λίτρο.
  • Κρήτη: Η μέγιστη τιμή βενζίνης εντοπίζεται σε ολόκληρο το νησί στα Ανώγεια Ρεθύμνου, με τιμή στα 2.129 ευρώ ανά λίτρο.
  • Ρόδος: Μέγιστη τιμή βενζίνης στο νησί στα 2.187 ευρώ ανά λίτρο.
  • Κυκλάδες: Μέγιστη τιμή βενζίνης στα 2.170 ευρώ ανά λίτρο στην Νάξο.
  • Αθήνα: Μέγιστη τιμή βενζίνης στα 2.059 ευρώ ανά λίτρο σε βενζινάδικο στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.
  • Θεσσαλονίκη: Μέγιστη τιμή βενζίνης στα 2.052 ευρώ ανά λίτρο.
10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα κοντά στην αρχική εστία

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην περιφερειακή Ισθμού - Επιδαύρου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor ξεκινά παραγωγή στην Ισπανία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

10:27WHAT THE FACT

Το ανθρώπινο έργο που επιβραδύνει την περιστροφή της Γης - Η NASA επιβεβαιώνει

10:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές με βενζίνη έως 2,18 €/λίτρο – Πιέσεις σε νοικοκυριά και αγορά καυσίμων - Τι λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των πρατηριούχων

10:20WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος στη φόρτιση του κινητού που κάνουνε όλοι

10:15ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: «Άλωσαν» το Φοίνιξ χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση: Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ENS meteogram για την Αθήνα - Ποιες ημέρες θα βρέχει τη νέα εβδομάδα

10:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Beatles και αλλάζει τη μουσική ιστορία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο: Νεκροί τρομοκράτες της Χεζμπολάχ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος τα πολυτελή μοντέλα στη Μέση Ανατολή λόγω πολέμου

09:29WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια, η «αναπνοή του ωκεανού» στα ανοικτά των ακτών του Παναμά έχει εξαφανιστεί

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Κολόνα φωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο παιδί

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση: Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός στρατιωτικός ταξίδεψε μέχρι την Βέροια για να βαφτιστεί χριστιανός

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομές: Οι νέοι όροι δόμησης με ένα κλικ για κάθε οικόπεδο σε όλη τη χώρα

10:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές με βενζίνη έως 2,18 €/λίτρο – Πιέσεις σε νοικοκυριά και αγορά καυσίμων - Τι λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των πρατηριούχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ