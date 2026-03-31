Βενζίνη και πετρέλαιο σε «τροχιά» εκτόξευσης – «Θα φτάσουν τα 2,20 ευρώ», προειδοποιούν ειδικοί

Οι τιμές της βενζίνης ενδέχεται να φτάσουν τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων, Νίκο Παπαγεωργίου

  • Η Ελλάδα εξαρτάται πλήρως από τις διεθνείς εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, λόγω έλλειψης εγχώριας παραγωγής πετρελαίου.
  • Τα ελληνικά διυλιστήρια προμηθεύονται πάνω από το 50% του αργού πετρελαίου από το Ιράκ και χώρες του Κόλπου.
  • Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν μετά το Πάσχα, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα και όλη τη Νότια Ευρώπη.
  • Αναμένεται νέα αύξηση λόγω της ανόδου της τιμής του αργού πετρελαίου.
  • Οι τιμές της βενζίνης ενδέχεται να φτάσουν τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Τις πιέσεις που δέχεται η ελληνική αγορά καυσίμων λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέγραψε ο πρόεδρος των πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας την εξάρτηση της χώρας από τις διεθνείς εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα δεν διαθέτει εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, γεγονός που την καθιστά άμεσα εξαρτώμενη από τις διακυμάνσεις στην παγκόσμια αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία προμηθεύονται αργό πετρέλαιο σε ποσοστό άνω του 50% από το Ιράκ και άλλες χώρες του Κόλπου.

«Από την άλλη, όμως, επειδή πρόκειται για διυλιστήρια με αρκετό δυναμισμό και ανθεκτικότητα εδώ και πολλά χρόνια, έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού, όπως η Λιβύη ή ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μας δίνει μια παράταση στο θέμα της επάρκειας. Διαφορετικά, πριν από το Πάσχα θα αντιμετωπίζαμε πρόβλημα», σημείωσε ακόμη, μιλώντας στο ACTION24.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν η γεωπολιτική ένταση και ο πόλεμος συνεχιστούν και μετά το Πάσχα, είναι πιθανό να προκύψουν ζητήματα επάρκειας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Όπως τόνισε, η γεωγραφική θέση της περιοχής, με άμεση πρόσβαση στη Μεσόγειο, διευκολύνει μεν τη θαλάσσια τροφοδοσία, χωρίς όμως να εξαλείφει τους κινδύνους.

Αναφερόμενος στις τιμές, επεσήμανε ότι τις τελευταίες ημέρες κατεγράφη μια μικρή αποκλιμάκωση, η οποία αποτυπώθηκε και στις αντλίες, κυρίως στη βενζίνη, με μείωση της τάξεως των 3 – 3,5 λεπτών ανά λίτρο. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει.

«Όμως, ενόψει της αυριανής ημέρας (31/03) και ενώ ενδοσυνεδριακά ακούστηκε η τιμή των 120 δολαρίων για το αργό πετρέλαιο, αυτό αναμένεται να επιφέρει μία συνεχιζόμενη αύξηση.

Δηλαδή, το 2,20€ / λίτρο έχει αρχίσει να φαίνεται στον ορίζοντα και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή τη Μεγάλη Εβδομάδα να το δούμε να αναγράφεται στα περισσότερα πρατήρια της χώρας», ολοκλήρωσε ο κ. Παπαγεωργίου.

