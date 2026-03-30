Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

Οι τιμές σε λαϊκές αγορές και χονδρική για οπωροκηπευτικά και αμνοερίφια έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο ενόψει Πάσχα.

Την στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν δεν φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του, τα καύσιμα αναδεικνύονται στον μεγαλύτερο... πονοκέφαλο για τη χώρα μας.

Οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις σχετίζονται κυρίως με την αύξηση του κόστους των καυσίμων, που επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές, αλλά και με τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο πλέον έχει αρχίσει και... αχνοφαίνεται και το σενάριο της επάρκειας των καυσίμων!

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι επιπτώσεις από ζωονόσους, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός, καθώς και η αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών και της παραγωγής.

Μέσα σε διάστημα ενός έτους, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε βασικά προϊόντα διατροφής. Ειδικότερα, το μοσχάρι σημείωσε άνοδο 25,6%, τα προϊόντα σοκολάτας 16,7%, ο καφές 15% και τα φρούτα 13,5%. Ακολουθούν το αρνί και το κατσίκι με αύξηση 12,1%, η μαργαρίνη με 9,2% και τα πουλερικά με 6,5%.

Ανατιμήσεις παρατηρούνται και στα οπωροκηπευτικά μέσα σε μόλις έναν μήνα, γεγονός που αποδίδεται και στις επιπτώσεις του πολέμου.

Στις λαϊκές αγορές, οι ντομάτες φτάνουν έως τα 3,80 ευρώ το κιλό από 2,50 ευρώ, τα ντοματίνια έως 8 ευρώ από περίπου 5–5,50 ευρώ, οι πιπεριές κυμαίνονται από 3,50 έως 4 ευρώ από 2,50–3 ευρώ, οι μελιτζάνες από 3,80 έως 4 ευρώ από 2–2,50 ευρώ, ενώ το μπρόκολο αγγίζει τα 3,40 ευρώ από 2 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στη χονδρική τιμή των αμνοεριφίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η τιμή του αρνιού αυξήθηκε από 7,50–10,30 ευρώ το κιλό στις 18 Μαρτίου σε 9–12,50 ευρώ στις 27 Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο 21,3%.

Αντίστοιχα, το κατσίκι από 9–10 ευρώ έφτασε τα 10,80–12,50 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 25%.

Ενόψει Πάσχα, ο παραδοσιακός οβελίας αναμένεται να είναι αισθητά ακριβότερος για τους καταναλωτές.

Η τιμή στον παραγωγό διαμορφώνεται φέτος στα 12–13 ευρώ το κιλό, έναντι 8,50–9 ευρώ την περσινή χρονιά, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή λιανικής που θα κυμανθεί από 17 έως 20 ευρώ το κιλό.