Το Ισραήλ σκότωσε δημοσιογράφο του Al Jazeera - «Τρομοκράτης της Χαμάς» λέει ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξάλειψε τρομοκράτη της Χαμάς που δρούσε υπό δημοσιογραφική ιδιότητα, ενώ από τις επιθέσεις της Τετάρτης σε Γάζα και Λίβανο, σκοτώθηκαν συνολικά τρεις δημοσιογράφοι.

Ο Muhammad Samir Muhammad Washah, ο οποίος εργαζόταν ως δημοσιογράφος ια το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν βασικό τρομοκράτης στην έδρα παραγωγής ρουκετών και όπλων της Χαμάς, ενώ εμπλέκετο επίσης στην παραγωγή και μεταφορά όπλων μέσω της Γάζας.

Επίσης σύμφωνα με τους Ισραηλινούς συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF και αποτελούσε συγκεκριμένη απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή.

? ELIMINATED: Muhammad Samir Muhammad Washah, a Hamas terrorist operating under the guise of an Al Jazeera journalist.



Washah, a key terrorist in Hamas’ rocket & weapons production HQ, was also involved in the production and transfer of weapons through Gaza.



The terrorist was… pic.twitter.com/gMPHe9Naws — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

Ο Washah, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης με drone στην πόλη της Γάζας.

Στον Λίβανο, ξεχωριστά ισραηλινά χτυπήματα σκότωσαν τον Ghada Dayekh, παρουσιαστή του Sawt Al-Farah, και τη Suzan Khalil, δημοσιογράφο στο Al-Manar TV και στο Al-Nour Radio.

Αυτές οι δολοφονίες έρχονται εν μέσω εντεινόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών σε όλο τον Λίβανο, λίγες ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 χτυπημάτων που εξαπολύθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά παρά τις ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός.