Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

Πώς επιτυγχάνει να παραδίδει δύο σκάφη ετησίως

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, στις 16 Ιανουαρίου 2026

Η Naval Group, η οποία κατασκευάζει και για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό φρεγάτες τύπου FDI HN (Belh@arra), έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στο ακόλουθο βίντεο του Naval News, η γαλλική ναυπηγική εταιρεία Naval Group μας μεταφέρει στο ναυπηγείο της στο Λοριάν για να μας δείξει πώς καταφέρνει να κατασκευάζει γρήγορα τις φρεγάτες FDI και να παραδίδει δύο σκάφη ετησίως.

Αναλυτικά:

01:40 – Το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή επιφανειακών πολεμικών πλοίων. Μετά από μια εκτεταμένη αναβάθμιση εν όψει του προγράμματος FDI, η εγκατάσταση μπορεί πλέον να κατασκευάζει τις νέες φρεγάτες FDI σε 3 έως 4 χρόνια και να παραδίδει δύο φρεγάτες ετησίως.
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε έναν συνδυασμό σχεδιαστικών παραμέτρων του FDI και των υποδομών του ναυπηγείου:

02:40 – Το ναυπηγείο διαθέτει τρεις δεξαμενές και δύο μεγάλους γερανούς

03:09 – Το PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module)

05:22 – Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και επαυξημένης πραγματικότητας

07:53 – Μεγάλα τμήματα που έχουν προ-εξοπλιστεί κατά 85% πριν από την τελική συναρμολόγηση

11:46 – Παράλληλη τελική συναρμολόγηση: Δύο σκάφη FDI μπορούν να πάρουν μορφή στην ξηρά δεξαμενή πριν από την αντίστοιχη καθέλκυσή τους

