Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

Σήμερα, Μεγάλη  Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των των Αγίων Αφρικανού, Τερεντίου και των συν αυτοίς Μαρτύρων, του Αγίου Γρηγορίου Ε' και του Νεομάρτυρα Δήμου, ενώ η Ορθοδοξία βιώνει την κορύφωση του Θείου Δράματος.

Γιορτή σήμερα - Άγιος Ευψύχιος
Άγιος Ευψύχιος
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα.
  • Ανάξαρχος, Αναξιμένης, Μένης.
  • Δημάρατος, Δημοσθένης, Δημοσθενία, Δήμος,
  • Δημοκλής, Δημόκλεια.
  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης,
  • Διονυσία, Διονυσούλα,
  • Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς.
  • Επαμεινώνδας, Νώντας.Ετεοκλής.
  • Ζήνων.
  • Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα.
  • Ηφαιστίων.
  • Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα,
  • Θεμίστω.
  • Θεόφραστος.
  • Θησέας, Θησεύς.
  • Ισοκράτης.
  • Μιλτιάδης, Μίλτος.
  • Μνήσαρχος.
  • Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης,
  • Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη,
  • Ξένια.
  • Όμηρος.
  • Παρμενίων.
  • Πελοπίδας.
  • Περικλής, Περίκλεια.
  • Πίνδαρος.
  • Πολύβιος, Πολύβια, Πολυβία.Πολύνικος, Πολυνίκη.
  • Προμηθέας, Προμηθεύς.
  • Σοφοκλής, Σοφόκλεια.
  • Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία.
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα,
  • Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη.
  • Φιλοποίμην, Φίλης.
  • Φωκίων, Φώκος.
  • Χρόνιος, Χρονία.

10 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Ε’ του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Δήμου του αλιέως του Νεομάρτυρα και της Μεγάλης Παρασκευής με τα Άγια Πάθη του Χριστού.

Μεγάλη Παρασκευή

Την Μεγάλη Παρασκευή, στέλνεται ο Ιησούς δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού Τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού ομολόγησε δυο φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, έπειτα, για να ευχαριστηθούν οι Ιουδαίοι, τον καταδικάζει σε θάνατο. Και αφού τον μαστίγωσε σαν δραπέτη δούλο τον Δεσπότη των όλων, Τον παρέδωσε για να σταυρωθεί.

Από ’κει και πέρα ο Ιησούς, αφού παραδόθηκε στους στρατιώτες, γυμνώνεται, φοράει κόκκινη χλαμύδα, στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, κρατάει κάλαμο σα σκήπτρο, προσκυνείται χλευαστικά, φτύνεται και χτυπιέται στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Μετά, φορώντας πάλι τα ρούχα του και βαστάζοντας το Σταυρό, πηγαίνει προς τον Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης και εκεί, γύρω στην Τρίτη ώρα της ημέρας, σταυρώνεται μεταξύ δυο ληστών, βλασφημείται από αυτούς που είχαν πάει στον Γολγοθά μαζί του, μυκτηρίζεται από τους αρχιερείς, ποτίζεται από τους στρατιώτες με ξύδι ανακατεμένο με χολή.

Γύρω στην ενάτη ώρα, αφού βγάζει πρώτα φωνή μεγάλη, και λέει: «Τετέλεσται», εκπνέει «ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», την ώρα κατά την οποία σφάζονταν, σύμφωνα με τον νόμο, ο πασχαλινός αμνός, ο οποίος καθιερώθηκε ως έθιμο στους Ιουδαίους, προτυπώνοντας τον Εσταυρωμένο Χριστό, πριν από 1043 χρόνια.


Το δεσποτικό αυτό θάνατο και η άψυχη κτίση, πενθώντας, τον τρέμει και αλλοιώνεται από το φόβο αλλά ο Δημιουργός της κτίσεως ακόμα και όταν είναι νεκρός, λογχίζεται την ακήρατη πλευρά Του και ρέει απ’ αυτή αίμα και νερό.

Τέλος, κατά τη δύση του ηλίου, έρχεται ο Ιωσήφ από Αριμαθείας και ο Νικόδημος μαζί με αυτόν, και οι δυο κρυφοί μαθητές του Ιησού, αποκαθηλώνουν από το Σταυρό το πανάγιο του διδασκάλου σώμα, το αρωματίζουν, το τυλίγουν με καθαρό σεντόνι και αφού το έθαψαν σε καινούργιο τάφο, κυλούν στο στόμιο του μεγάλο λίθο.

Αυτά τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επιτελούμε σήμερα και εις ανάμνηση αυτών παραλάβαμε από αποστολική διαταγή, τη νηστεία της Παρασκευής.

06:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή υπό την απειλή νέας ανάφλεξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 17 Απριλίου

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά: «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε»

03:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κάλεσαν για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράκ

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέες διαταγές εκκένωσης στο Λίβανο

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ζητά από το Ιράν να επιτρέψει την πλοήγηση στα Στενά

02:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Θα τηρήσει την πασχαλινή εκεχειρία αν την εφαρμόσει η Ρωσία

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών που τραυματίστηκε σε βομβαρισμό

01:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Η Βαλένθια θα κέρδιζε και τους... Λέικερς» - Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Προειδοποιεί εναντίον της επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ

00:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν για τα Στενά του Ορμούζ

00:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα σενάρια που φέρνουν τους «πράσινους» στην πρώτη εξάδα της Euroleague

00:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 21-16 ο Παναθηναϊκός και «τελικός» με Εφές

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η αυθεντική κρητική νηστίσιμη συνταγή που κάνει θραύση και που πρέπει να δοκιμάσετε

23:50ΚΑΙΡΟΣ

Μεγάλη Παρασκευή: Με τι καιρό θα κάνουμε Επιτάφιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης και του φεγγαριού από το διάστημα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο ακάλυπτος που έπεσε ο άνδρας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά: «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ