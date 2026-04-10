Πέθανε ο Afrika Bambaataa - Ήταν πρωτοπόρος του hip hop

Ο Afrika Bambaataa, κατά κόσμον Lance Taylor, ένας από τους θεμελιωτές της hip-hop κουλτούρας, πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9 Απριλίου σε ηλικία 68 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ. Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ο Αμερικανός καλλιτέχνης υπέκυψε σε επιπλοκές καρκίνου στην Πενσιλβάνια.

Η συμβολή του στη διαμόρφωση της hip-hop υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, όταν κυκλοφόρησε μια σειρά από electro κομμάτια που επηρέασαν βαθιά την εξέλιξη του είδους. Συχνά συγκαταλέγεται στην «Αγία Τριάδα» των ιδρυτών της hip-hop, μαζί με τους DJ Kool Herc και Grandmaster Flash.

Από το Μπρονξ στην παγκόσμια σκηνή

Ο Afrika Bambaataa γεννήθηκε το 1957 στη Νέα Υόρκη από γονείς με καταγωγή από την Τζαμάικα και τα Μπαρμπάντος. Μεγάλωσε στο Μπρονξ, σε ένα περιβάλλον όπου συνδύαζε την πολιτική αφύπνιση με την επιρροή των συμμοριών της εποχής. Στην εφηβεία του εντάχθηκε στους Black Spades, φτάνοντας μάλιστα γρήγορα στη θέση του «warlord», καθιστώντας την ομάδα μία από τις ισχυρότερες της πόλης.

Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν ταξίδεψε στην Αφρική, όπου επηρεάστηκε βαθιά από τον πολιτισμό των Ζουλού. Η εμπειρία αυτή αποτυπώθηκε στην καλλιτεχνική του ταυτότητα, οδηγώντας τον στη δημιουργία εκδηλώσεων και πάρτι που έφεραν τη hip-hop πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Η μουσική καινοτομία και η διεθνής αναγνώριση

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να δραστηριοποιείται ενεργά στη μουσική, παρουσιάζοντας πρωτοποριακά DJ sets και συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ήχους με hip-hop. Συνεργάστηκε με το γερμανικό συγκρότημα Kraftwerk και κυκλοφόρησε ένα από τα πρώτα εμπορικά επιτυχημένα κομμάτια στις ΗΠΑ που δημιουργήθηκαν με χρήση υπολογιστή.

Κατά τις επόμενες δεκαετίες, το όνομά του έγινε συνώνυμο της εξέλιξης της hip-hop σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας στη διάδοση της μαύρης κουλτούρας μέσα από τη μουσική. Το 2018 προτάθηκε για ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame, αναγνώριση της μακρόχρονης επιρροής του.

Σκιές και κατηγορίες

Παρά την καλλιτεχνική του πορεία, τα τελευταία χρόνια της ζωής του στιγματίστηκαν από σοβαρές καταγγελίες. Το 2016, ο ακτιβιστής Ronald Savage τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικος, με αρκετούς ακόμη άνδρες να προχωρούν σε αντίστοιχες καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που στόχευαν να πλήξουν τη φήμη και την κληρονομιά του στη hip-hop.