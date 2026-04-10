Πέθανε ο Afrika Bambaataa - Ήταν πρωτοπόρος του hip hop

Ο εμβληματικός μουσικός έδινε μάχη με τον καρκίνο

Δημήτρης Δρίζος

Ο Afrika Bambaataa, κατά κόσμον Lance Taylor, ένας από τους θεμελιωτές της hip-hop κουλτούρας, πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9 Απριλίου σε ηλικία 68 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ. Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ο Αμερικανός καλλιτέχνης υπέκυψε σε επιπλοκές καρκίνου στην Πενσιλβάνια.

Η συμβολή του στη διαμόρφωση της hip-hop υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, όταν κυκλοφόρησε μια σειρά από electro κομμάτια που επηρέασαν βαθιά την εξέλιξη του είδους. Συχνά συγκαταλέγεται στην «Αγία Τριάδα» των ιδρυτών της hip-hop, μαζί με τους DJ Kool Herc και Grandmaster Flash.

Από το Μπρονξ στην παγκόσμια σκηνή

Ο Afrika Bambaataa γεννήθηκε το 1957 στη Νέα Υόρκη από γονείς με καταγωγή από την Τζαμάικα και τα Μπαρμπάντος. Μεγάλωσε στο Μπρονξ, σε ένα περιβάλλον όπου συνδύαζε την πολιτική αφύπνιση με την επιρροή των συμμοριών της εποχής. Στην εφηβεία του εντάχθηκε στους Black Spades, φτάνοντας μάλιστα γρήγορα στη θέση του «warlord», καθιστώντας την ομάδα μία από τις ισχυρότερες της πόλης.

Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν ταξίδεψε στην Αφρική, όπου επηρεάστηκε βαθιά από τον πολιτισμό των Ζουλού. Η εμπειρία αυτή αποτυπώθηκε στην καλλιτεχνική του ταυτότητα, οδηγώντας τον στη δημιουργία εκδηλώσεων και πάρτι που έφεραν τη hip-hop πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Η μουσική καινοτομία και η διεθνής αναγνώριση

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να δραστηριοποιείται ενεργά στη μουσική, παρουσιάζοντας πρωτοποριακά DJ sets και συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ήχους με hip-hop. Συνεργάστηκε με το γερμανικό συγκρότημα Kraftwerk και κυκλοφόρησε ένα από τα πρώτα εμπορικά επιτυχημένα κομμάτια στις ΗΠΑ που δημιουργήθηκαν με χρήση υπολογιστή.

Κατά τις επόμενες δεκαετίες, το όνομά του έγινε συνώνυμο της εξέλιξης της hip-hop σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας στη διάδοση της μαύρης κουλτούρας μέσα από τη μουσική. Το 2018 προτάθηκε για ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame, αναγνώριση της μακρόχρονης επιρροής του.

Σκιές και κατηγορίες

Παρά την καλλιτεχνική του πορεία, τα τελευταία χρόνια της ζωής του στιγματίστηκαν από σοβαρές καταγγελίες. Το 2016, ο ακτιβιστής Ronald Savage τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικος, με αρκετούς ακόμη άνδρες να προχωρούν σε αντίστοιχες καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που στόχευαν να πλήξουν τη φήμη και την κληρονομιά του στη hip-hop.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει σήμερα στη Γη - Τα δεκατρία λεπτά «κόλασης» και το «δεν υπάρχει σχέδιο Β»

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: Tο Ιράν θα εισέλθει «σε μια νέα φάση στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ»

07:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας: Όλα τα δεδομένα κι η 10η θέση στο UEFA Ranking που δυσκόλεψε

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Afrika Bambaataa - Ήταν πρωτοπόρος του hip hop

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι viral λαμπάδες της Θεσσαλονίκης: Chat Gpt, «six-seven», κοκτέιλ και… χειριστήρια PlayStation

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με... άγχος: Ακριβότερο αρνί, λιγότερες ποσότητες – Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σε τάφο πάπυροι 3.000 ετών – Τα μηνύματα τους δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

06:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή υπό την απειλή νέας ανάφλεξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 17 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ