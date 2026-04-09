«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

Snapshot Ο Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ κρίθηκε ανίκανος να δικαστεί μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο Μπράουν κατηγορείται για τη δολοφονία μιας Ουκρανής πρόσφυγα, της Ζαρούτσκα, μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα τον Αύγουστο του 2025.

Η Ζαρούτσκα είχε φτάσει πρόσφατα στις ΗΠΑ αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο.

Ο δράστης είχε πολλές προηγούμενες συλλήψεις και είχε αφεθεί ελεύθερος επτά μήνες πριν τη δολοφονία.

Η υπόθεση προκάλεσε δημόσια αντίδραση και οδήγησε σε εκκλήσεις για αυστηρότερες ποινές σε επαναλαμβανόμενους παραβάτες.

Μία αναπάντεχη, όσο και σοκαριστική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της απρόκλητης δολοφονικής επίθεσης ενός άστεγου εναντίον μίας Ουκρανής πρόσφυγα μέσα σε τρένο, στις ΗΠΑ καθώς ο δράστης κρίθηκε «ανίκανος για να δικαστεί».

Οι δικηγόροι του 35χρονου Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ, δήλωσαν την Τρίτη ότι η δίκη του για κατηγορίες δολοφονίας θα πρέπει να ακυρωθεί μετά από αξιολόγηση από ψυχίατρο, ο οποίος τον έκρινε ακατάλληλο να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, ένας κατηγορούμενος είναι ανίκανος να προχωρήσει σε δίκη μόνο εάν δεν μπορεί να κατανοήσει τη φύση των κατηγοριών του, δεν μπορεί να κατανοήσει τον ρόλο του στις δικαστικές διαδικασίες και δεν μπορεί να βοηθήσει την υπεράσπισή του.

Η Ζαρούτσκα πέθανε αφού της έκοψε τον λαιμό καθώς καθόταν μόνη της σε ένα τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας τον Αύγουστο του 2025.

Ο Μπράουν συνελήφθη αμέσως μετά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελεφρά τραύματα. Στη συνέχεια κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού.

Η Ζαρούτσκα είχε πρόσφατα φτάσει στις ΗΠΑ, «αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο και ελπίζοντας σε μια νέα αρχή», ανέφερε η οικογένειά της σε μια σελίδα GoFundMe.

Η υπόθεση προκάλεσε οργή, με τον Πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στη Ζαρούτσκα στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης καθώς ζήτησε καταστολή του εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μπράουν, αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες σε σχέση με τη δολοφονία της και οι δικηγόροι του ζήτησαν από τον δικαστή να καθυστερήσει την ακρόαση της εν λόγω δίκης, όπου οι εισαγγελείς θα πουν εάν σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Ο Μπράουν είχε δεκάδες προηγούμενες συλλήψεις πριν από τη δολοφονία της Ζαρούτσκα και είχε αφεθεί ελεύθερος από δικαστή της Βόρειας μόλις επτά μήνες πριν μαχαιρώσει τον πρόσφυγα.

Η δολοφονία πυροδότησε εκκλήσεις για αυστηρότερες ποινές για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες, αφού προέκυψε ότι ο Μπράουν, του οποίου οι προηγούμενες συλλήψεις περιελάμβαναν ένοπλη ληστεία και επίθεση, αφέθηκε ελεύθερος με «γραπτή υπόσχεση» ότι θα επέστρεφε για την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο.

Ο Μπράουν συνελήφθη στις 19 Ιανουαρίου 2025 για φερόμενη «κακή χρήση του συστήματος 911», αφού κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε ένα μανιακό επεισόδιο ισχυριζόμενος ότι «τεχνητά» υλικά ήταν μέσα στο σώμα του και έλεγχαν τις κινήσεις του.