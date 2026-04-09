«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

Ψυχιατρική γνωμάτευση τον έκρινε ακατάλληλο για να δικαστεί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ κρίθηκε ανίκανος να δικαστεί μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση.
  • Ο Μπράουν κατηγορείται για τη δολοφονία μιας Ουκρανής πρόσφυγα, της Ζαρούτσκα, μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα τον Αύγουστο του 2025.
  • Η Ζαρούτσκα είχε φτάσει πρόσφατα στις ΗΠΑ αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο.
  • Ο δράστης είχε πολλές προηγούμενες συλλήψεις και είχε αφεθεί ελεύθερος επτά μήνες πριν τη δολοφονία.
  • Η υπόθεση προκάλεσε δημόσια αντίδραση και οδήγησε σε εκκλήσεις για αυστηρότερες ποινές σε επαναλαμβανόμενους παραβάτες.
Μία αναπάντεχη, όσο και σοκαριστική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της απρόκλητης δολοφονικής επίθεσης ενός άστεγου εναντίον μίας Ουκρανής πρόσφυγα μέσα σε τρένο, στις ΗΠΑ καθώς ο δράστης κρίθηκε «ανίκανος για να δικαστεί».

Οι δικηγόροι του 35χρονου Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ, δήλωσαν την Τρίτη ότι η δίκη του για κατηγορίες δολοφονίας θα πρέπει να ακυρωθεί μετά από αξιολόγηση από ψυχίατρο, ο οποίος τον έκρινε ακατάλληλο να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, ένας κατηγορούμενος είναι ανίκανος να προχωρήσει σε δίκη μόνο εάν δεν μπορεί να κατανοήσει τη φύση των κατηγοριών του, δεν μπορεί να κατανοήσει τον ρόλο του στις δικαστικές διαδικασίες και δεν μπορεί να βοηθήσει την υπεράσπισή του.

Η Ζαρούτσκα πέθανε αφού της έκοψε τον λαιμό καθώς καθόταν μόνη της σε ένα τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας τον Αύγουστο του 2025.

Ο Μπράουν συνελήφθη αμέσως μετά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελεφρά τραύματα. Στη συνέχεια κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού.

Η Ζαρούτσκα είχε πρόσφατα φτάσει στις ΗΠΑ, «αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο και ελπίζοντας σε μια νέα αρχή», ανέφερε η οικογένειά της σε μια σελίδα GoFundMe.

Η υπόθεση προκάλεσε οργή, με τον Πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στη Ζαρούτσκα στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης καθώς ζήτησε καταστολή του εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μπράουν, αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες σε σχέση με τη δολοφονία της και οι δικηγόροι του ζήτησαν από τον δικαστή να καθυστερήσει την ακρόαση της εν λόγω δίκης, όπου οι εισαγγελείς θα πουν εάν σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Ο Μπράουν είχε δεκάδες προηγούμενες συλλήψεις πριν από τη δολοφονία της Ζαρούτσκα και είχε αφεθεί ελεύθερος από δικαστή της Βόρειας μόλις επτά μήνες πριν μαχαιρώσει τον πρόσφυγα.

Η δολοφονία πυροδότησε εκκλήσεις για αυστηρότερες ποινές για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες, αφού προέκυψε ότι ο Μπράουν, του οποίου οι προηγούμενες συλλήψεις περιελάμβαναν ένοπλη ληστεία και επίθεση, αφέθηκε ελεύθερος με «γραπτή υπόσχεση» ότι θα επέστρεφε για την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο.

Ο Μπράουν συνελήφθη στις 19 Ιανουαρίου 2025 για φερόμενη «κακή χρήση του συστήματος 911», αφού κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε ένα μανιακό επεισόδιο ισχυριζόμενος ότι «τεχνητά» υλικά ήταν μέσα στο σώμα του και έλεγχαν τις κινήσεις του.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Υπάρχουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - «Προσοχή επικίνδυνη ζώνη»: Το μήνυμα στα Φαρσί

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα η εκεχειρία λόγω του Ισραήλ – Μητσοτάκης, ο πιο πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Υψήλα τα πρόστιμα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων που δεν θα συμμορφωθούν με το μπλόκο στους κάτω των 15 ετών

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο για μπλούζα ομάδας - Δύο συλλήψεις

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα - Τα δρομολόγια για τους 11 προορισμούς

10:01WHAT THE FACT

1,25 δισ. ευρώ, 450 χλμ/ώρα, 23 νεκροί και 0 δρομολόγια: Το τρένο που εγκατέλειψε η Γερμανία

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup Γυναικών: Για την ιστορική ανατροπή μέσα στην Τουρκία και την κούπα ο Αθηναϊκός

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

O Magnum πουλά τη Ferrari 308 GTS του

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γιώργου Καραϊβάζ: «Αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου», επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ήταν «παράλογες» μετά τις ισραηλινές επιθέσεις - «Αγκάθι» ο Λίβανος

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες του Πάσχα

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ξαφνικός θάνατος για 26χρονη σταρ του YouTube - Το δυσοίωνο μήνυμά της λίγες ημέρες νωρίτερα

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Oδηγίες για πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Vamos ΑΕΚάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Σε απεργία προχωρούν στις 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

09:02ΥΓΕΙΑ

58χρονη φτερνιζόταν «σκουλήκια» από την μύτη της – Απίστευτη μόλυνση σε ελληνικό νησί

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, ο Νίξον και η «θεωρία του τρελού»: Πώς η απειλή γίνεται «εξωτερική πολιτική»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τα κόλπα στις συνεντεύξεις για δουλειά

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newbomb: Η «στρατηγική της ισχύος» του Τραμπ έφερε το Ιράν στο τραπέζι – Τα 4 μεγάλα στοιχήματα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ