Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά
Η Καλαμαύκα ξαναπρασινίζει μετά από χρόνια ξηρασίας, με τις πηγές να «ζωντανεύουν» και τη φύση να εντυπωσιάζει, όπως καταγράφει ο σπηλαιολόγος Μιχάλης Πιτυκάκης

Ο εκπαιδευτικός και σπηλαιολόγος κ. Μιχάλης Πιτυκάκης, επιστρέφοντας για πασχαλινές διακοπές στη γενέτειρά του, εντυπωσιάστηκε από την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω των ικανοποιητικών βροχοπτώσεων, περιοδεύοντας στα «Μετέωρα της Καλαμαύκας», όπως τα έχει ονομάσει ο ίδιος.

Ο κ. Μιχάλης Πιτυκάκης έχει αναδείξει τις βραχομορφές του χωριού του, με τους «πέτρινους θεούς», και έχει μεσολαβήσει ώστε οι δήμαρχοι Λευτέρης Αβραμόπουλος (Μετεώρων) και Μανόλης Φραγκούλης (Ιεράπετρας) να καταλήξουν στην αδελφοποίηση της Καλαμαύκας και της Καλαμπάκας, οι οποίες ομοιάζουν στο φυσικό τους ανάγλυφο αλλά και στην ονομασία τους.

«Είναι αλήθεια ότι η Καλαμπάκα και η Καλαμαύκα μοιάζουν και στην ονομασία και στο φυσικό τους ανάγλυφο και αυτοί ήταν οι δύο λόγοι που με οδήγησαν να καταθέσω την πρόταση της αδελφοποίησης στους δύο δημάρχους, που την έχουν αποδεχτεί και περιμένω να την υλοποιήσουν.

Αυτή την περίοδο, η ύπαιθρος στην Καλαμαύκα, μετά τις καλές βροχές που έπεσαν εφέτος – που πλησιάζουν στο χωριό μας τα 600 χιλιοστά – αφού είχε προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας 5-6 χρόνων, έχει αρχίσει να αποκτά και πάλι το πράσινο χρώμα της ελπίδας.

4ed77aa0-8bc9-4022-9894-52958d005ed7.jpg

Οι 40 πηγές της Καλαμαύκας έχουν ανοίξει όλες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, και το χωριό μας αποκτά και πάλι την ομορφιά του. Αυτά τα νερά των πηγών, το πράσινο και το πέτρινο τοπίο των “Μετεώρων” είναι η ταυτότητά μας. Η Καλαμαύκα τούτο το Πάσχα θυμίζει παλιές καλές εποχές, άσχετα αν δεν κατέβηκαν από την Αθήνα όλοι οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας, γιατί τα έξοδα της μετακίνησης είναι πάρα πολλά.

Εμείς πάντως και εφέτος, με τα νέα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, ετοιμάζουμε να τηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, με αποκορύφωμα το κάψιμο του Ιούδα. Δεν γίνεται παραδοσιακό Πάσχα χωρίς φουνάρα μετά το “Χριστός Ανέστη”», ανέφερε ο κ. Πιτυκάκης.

4ed77aa0-8bc9-4022-9894-52958d005ed7.jpg

Η πρόσφατη ισχυρή νεροποντή στο Μακρύ Λιβάδι Καλαμαύκας αποτέλεσε αφορμή για τον σχηματισμό εντυπωσιακών καταρρακτών στο ρέμα του Χαυγά, τους οποίους ο φυσιολάτρης δάσκαλος έσπευσε να απαθανατίσει.

«Τα νερά αυτά κατέβηκαν μέχρι τον Καλαμαυκιανό ποταμό και από εκεί έφτασαν στον ταμιευτήρα των Μπραμιανών. Εκεί ψηλά, μετά τις βροχές, βλέπεις τους αμπελώνες να ανοίγουν και να πρασινίζει ολόκληρος ο ορεινός όγκος. Ανθισμένοι ασπάλαθοι, ο κρητικός έβενος (κουρμουτσούλι), και τα μελίσσια να περιμένουν τη γύρη που τους έλειψε τα προηγούμενα χρόνια της ανομβρίας.

Η φύση επιστρέφει στα καλύτερά της και μας θυμίζει τις παλιές καλές εποχές.

4ed77aa0-8bc9-4022-9894-52958d005ed7.jpg

Προσπάθησα να επισκεφτώ και τις 40 πηγές της Καλαμαύκας – όπως στου Θεριού την Κουφάλα, το Κεφαλοβρύσι, τα Νεριά, τον Άγιο Γεώργιο στον Χαυγά, τους Κολυμπητές, το Ψαθοχάμπασο, τη Γούλα, το Γεράκι, τον Κισσό, την Παπαδιά, το Κάτω Φράμα, το Χλιό, την Αμμούδα, τα Σκυφιά και άλλες μικρότερες στις Αορίτικες πλαγιές.

Τα τελευταία χρόνια είχαν στερέψει και οι κάτοικοι είχαν σταματήσει να καλλιεργούν τα μποστάνια τους. Φέτος ξεκίνησαν και πάλι να καλλιεργούν», πρόσθεσε.

4ed77aa0-8bc9-4022-9894-52958d005ed7.jpg

Η αναγέννηση στη φύση δίνει ώθηση στη μελισσοκομία

Οι μελισσοκόμοι του Νομού Λασιθίου, σε μία από τις πιο άνυδρες περιοχές της Ελλάδας, είχαν φτάσει τα τελευταία χρόνια της ξηρασίας στο χείλος της καταστροφής, καθώς τα μελισσοκομικά φυτά είχαν ξεραθεί και οι μέλισσες δεν έβρισκαν τροφή.

Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Κώστας Κρασσάς, με καταγωγή από την Καλαμαύκα, εμφανίζεται φέτος πιο αισιόδοξος:

4ed77aa0-8bc9-4022-9894-52958d005ed7.jpg

«Αυτό που βλέπουμε φέτος την Άνοιξη, σε σύγκριση με τα τελευταία έξι χρόνια, είναι η μέρα με τη νύχτα. Έχουμε πολύ καλή ανθοφορία, οι μέλισσες δουλεύουν κανονικά και η χρονιά θα είναι καλύτερη, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο.

4ed77aa0-8bc9-4022-9894-52958d005ed7.jpg

Πράγματι, όλες οι πηγές στην Καλαμαύκα έχουν ανοίξει, αλλά το νερό είναι λιγότερο από παλαιότερα. Πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το φράγμα Αποσελέμη. Από τότε που τα νερά του Οροπεδίου Λασιθίου δεν εμπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, έχουν μειωθεί και τα νερά των πηγών της περιοχής.

Αν ανεβούμε στα 1.000 μέτρα, στη θέση Αρκόλακοι, θα δούμε ότι μία από τις δύο πηγές δεν έχει ανοίξει ακόμη, ενώ παλαιότερα έδιναν πολύ νερό», κατέληξε ο κ. Κρασσάς.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει σήμερα στη Γη - Τα δεκατρία λεπτά «κόλασης» και το «δεν υπάρχει σχέδιο Β»

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: Tο Ιράν θα εισέλθει «σε μια νέα φάση στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ»

07:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας: Όλα τα δεδομένα κι η 10η θέση στο UEFA Ranking που δυσκόλεψε

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Afrika Bambaataa - Ήταν πρωτοπόρος του hip hop

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι viral λαμπάδες της Θεσσαλονίκης: Chat Gpt, «six-seven», κοκτέιλ και… χειριστήρια PlayStation

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με... άγχος: Ακριβότερο αρνί, λιγότερες ποσότητες – Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σε τάφο πάπυροι 3.000 ετών – Τα μηνύματα τους δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

06:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή υπό την απειλή νέας ανάφλεξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 17 Απριλίου

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ