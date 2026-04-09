Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

Ο γνωστός youtuber Γιάννης Αεράκης ανάρτησε ένα συγκινητικό βίντεο για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Καλεί τους ακόλουθούς του, να «μην έχετε τίποτα δεδομένο» και τονίζει ότι «πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε».

Ο Γιάννης Αεράκης ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok, ένα βίντεο στο οποίο μοιράστηκε τα συναισθήματά και τις σκέψεις του, οι οποίες άλλαξαν άρδην όταν έμαθε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Γιάννης Αεράκης επισήμανε πως δυστυχώς οι άνθρωποι μόνο όταν χάνουν κάτι, μπορούν να το εκτιμήσουν πραγματικά: «Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο».

Ο Γιάννης Αεράκης, είχε ενημερώσει τον περασμένο Μάρτιο τους θαυμαστές του πως «χτυπήθηκε» από καρκίνο κι ότι θα έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είχε πει τότε στο βίντεό του.

