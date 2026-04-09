Μεγάλη Πέμπτη: Το συνηθισμένο λάθος με την φράση του Αποστόλου Πέτρου

Είναι η γνωστή στιγμή που ο Απόστολος Πέτρος, ενώ ο Χριστός, δικάζεται τον απαρνείται τρεις φορές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, η Εβδομάδα των Παθών κορυφώνεται σιγά σιγά και στους ναούς το απόγευμα θα ακούσουμε τα 12 Ευαγγέλια.

Ανάμεσα σε όσα αναφέρονται, θα ακουστεί ξανά η ρήση του Ιησού «Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με», από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι η γνωστή στιγμή που ο Απόστολος Πέτρος, ενώ ο Χριστός, δικάζεται τον απαρνείται τρεις φορές.

Εκ σφάλματος στον σύγχρονο λόγο δεν είναι λίγοι όσοι αποδίδουν πολύ συχνά τη ρήση ως εξής: “Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις...”, δηλαδή πριν ο πετεινός λαλήσει τρεις φορές.

Ωστόσο πρόκειται περί παρεξήγησης, καθώς ο Πέτρος είναι εκείνος που απαρνείται τρεις φορές τον δάσκαλό του πριν κράξει ο πετεινός. Η όλη παρεξήγηση δημιουργείται από το κόμμα στη φράση: «Πριν αλέκτορα φωνήσαι, (κόμμα) τρις απαρνήση με».

Αναλυτικά το απόσπασμα:

«῾Ο δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Γαλιλαίου· ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις·ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐκεῖ καὶ οὗτος ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου·καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾿ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον·μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ·τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ρήματος ᾿Ιησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς»[Ματθ.26,69-75].

