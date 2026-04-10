«Λίφτινγκ» στο Κολοσσαίο: Η αρχαία νότια είσοδος του μνημείου αναβιώνει στην παλιά της αίγλη

Το Κολοσσαίο, το πιο εμβληματικό μνημείο της Ιταλίας έχει αποκτήσει μια εντυπωσιακά νέα όψη

  • Η νότια πρόσοψη του Κολοσσαίου αναστηλώθηκε με νέα τμήματα τραβερτίνης που αποκαλύπτουν την αρχική δομή και αριθμημένες εισόδους.
  • Τα έργα αποκατάστασης ανέδειξαν την πραγματική περίμετρο και τις διαστάσεις των καμαρών που ήταν καλυμμένες με χώμα επί αιώνες.
  • Βελτιώθηκε το υδραυλικό σύστημα απορροής ομβρίων, καθιστώντας τον χώρο πιο προσβάσιμο και λειτουργικό για τους επισκέπτες.
  • Αποκαταστάθηκαν τμήματα των διαδρόμων εισόδου που είχαν καταρρεύσει από τον 6ο αιώνα μ.Χ. λόγω ασταθούς εδάφους.
  • Το Κολοσσαίο παραμένει το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Ιταλίας, με εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
Τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης στο Κολοσσαίο της Ρώμης έφεραν στο φως τμήματα της αρχικής του δομής του μνημείου που παρέμεναν κρυμμένα επί αιώνες. Νέοι όγκοι τραβερτίνης τοποθετήθηκαν έξω από την αρένα, σηματοδοτώντας τα σημεία όπου κάποτε υψώνονταν οι μεγαλοπρεπείς κίονες των εισόδων. Το έργο αποκαθιστά την περίμετρο του μνημείου και αναδεικνύει λεπτομέρειες που έμεναν επί αιώνες θαμμένες στο έδαφος, μεταξύ των οποίων και οι αυθεντικοί αριθμοί των εισόδων που κατεύθυναν τους θεατές στις θέσεις τους.

Στην αρχαιότητα, κάθε καμάρα, εκτός από εκείνες που βρίσκονταν κατά μήκος του μεγάλου και του μικρού άξονα, έφερε έναν αριθμό χαραγμένο επάνω στην καμάρα, ακριβώς κάτω από το πρώτο γείσο της πρόσοψης, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των εισόδων.

Ο Στέφανο Μποέρι, ο αρχιτέκτονας του έργου αποκατάστασης, είπε ότι η ιδέα από την αρχή ήταν να αποκτήσουν οι επισκέπτες μια πραγματική αίσθηση των αναλογιών του μνημείου: «Ανακατασκευάσαμε την πραγματική περίμετρο, το λιθόστρωτο του Κολοσσαίου και ταυτόχρονα τις διαστάσεις όλων των τμημάτων καμαρών, που ήταν καλυμμένα με χώμα. Ήταν σκεπασμένα επί αιώνες».

Οι εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης του μνημείου δεν αποκατέστησαν μόνο την τη γεωμετρική βάση του Φλαβείου Αμφιθεάτρου, αλλά έδωσαν την ευκαιρία παράλληλα να επανεξεταστεί το σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων. Το αποτέλεσμα είναι ένας δημόσιος χώρος, υδραυλικά οργανωμένος και πιο προσβάσιμος για τους επισκέπτες, όπου η διαχείριση του νερού αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού.

Με το παρελθόν του πιο ορατό από ποτέ, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να σχηματίσουν μια πιο καθαρή εικόνα για τη ζωή στην αρχαία Ρώμη. «Θέλαμε να αποκαταστήσουμε ορισμένα από τα τμήματα των διαδρόμων εισόδου του κοινού που έλειπαν. Τα δύο αυτά τμήματα των διαδρόμων του Φλαβείου Αμφιθεάτρου κατέρρευσαν από τον 6ο αιώνα μ.Χ. και μετά για διάφορους λόγους, με κυριότερο το γεγονός ότι το έδαφος στην περιοχή είναι το πιο ασταθές», εξήγησε η Αλφονσίνα Ρούσο, αρχαιολόγος και εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Κολοσσαίο παραμένει το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Ιταλίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.

