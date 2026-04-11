Η γέφυρα «τέρας» 24 χλμ που θα εξυπηρετεί καθημερινά 90.000 οχήματα

Στην Κίνα τα περισσότερα έργα που κατασκευάζονται είναι συνήθως μεγαλύτερα από άλλες χώρες. Ωστόσο, η σύνδεση Shenzhen–Zhongshan σπάει κάθε πιθανό ρεκόρ: είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον πλανήτη, στηριγμένη σε χαλύβδινες κολώνες και πάνω από τη θάλασσα.

Το συγκεκριμένο έργο διαθέτει το μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος από το νερό (91 μέτρα), καθώς και τη μεγαλύτερη αγκύρωση γέφυρας στον κόσμο, με όγκο σκυροδέματος 344.000 m³· Όσον αφορά την αντοχή στον άνεμο, φτάνει τα 83,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ένα μοναδικό έργο μηχανικής παγκοσμίως.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr