Περιφορά Επιταφείου: Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις στη Γλυφάδα

Ο Ντάνιελ Κρεγκ και η σύζυγός του, Ρέιτσελ Βάις βρέθηκαν στη Γλυφάδα και παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τον κόσμο.

Ο Βρετανός ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλν, της οποίας τα γυρίσματα γίνονται σε Αθήνα και Κέρκυρα. Συνοδευόμενος από τη σύζυγο και την κόρη του, και φορώντας κάζουαλ ρούχα και τραγιάσκα ο Κρεγκ δεν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο και παρακολουθούσε την πομπή του Επιταφίου τραβώντας βίντεο. Μόνο μια νεαρή κοπέλα τον αναγνώρισε και του ζήτησε να φωτογραφηθούν όμως εκείνος της το αρνήθηκε ευγενικά λέγοντάς της ότι παρακολουθεί τον Επιτάφιο και δεν ήθελε να χαλάσει την κατανυκτική ατμόσφαιρα.