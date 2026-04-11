Γιατί δεν πρέπει να κλείνεις την πόρτα του πλυντηρίου μετά από κάθε πλύση

Η παγίδα της υγρασίας και της μούχλας

Δημήτρης Δρίζος

  • Το κλείσιμο της πόρτας του πλυντηρίου μετά την πλύση παγιδεύει υγρασία, που ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.
  • Τα λαστιχάκια της πόρτας συγκεντρώνουν υγρασία, υπολείμματα απορρυπαντικού και ίνες, δημιουργώντας κατάλληλο περιβάλλον για μούχλα.
  • Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνετε την πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτά μετά από κάθε πλύση για να μειώνεται η υγρασία.
  • Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του λάστιχου, του κάδου, του συρταριού απορρυπαντικού και του φίλτρου για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών και μούχλας.
  • Σε περίπτωση μούχλας, συνιστάται καθαρισμός με λευκό ξίδι και πλύση σε υψηλή θερμοκρασία, καθώς το απορρυπαντικό από μόνο του δεν αρκεί.
Τα σύγχρονα πλυντήρια ρούχων έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά σε σχέση με τα παλιά, ογκώδη μοντέλα του παρελθόντος.

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο, που πλέον μπορούμε να δούμε ακόμη και τι συμβαίνει μέσα στον κάδο κατά τη διάρκεια της πλύσης. Ωστόσο, όσο εξελιγμένες κι αν είναι οι συσκευές, οι καθημερινές μας συνήθειες εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Και μία από αυτές, που θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, ίσως τελικά κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Η παγίδα της υγρασίας και της μούχλας

Το να κλείνουμε την πόρτα του πλυντηρίου μόλις ολοκληρωθεί η πλύση μπορεί να δίνει μια αίσθηση τάξης στο σπίτι, όμως στην πραγματικότητα εγκλωβίζει την υγρασία στο εσωτερικό του κάδου. Αυτό δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.

Όπως εξηγούν ειδικοί, τα λαστιχάκια της πόρτας αποτελούν ένα από τα πιο «κρυφά» σημεία όπου αναπτύσσεται μούχλα. Εκεί συσσωρεύονται υγρασία, υπολείμματα απορρυπαντικού και ίνες υφασμάτων, δημιουργώντας ένα ζεστό και υγρό περιβάλλον. Επειδή το λάστιχο διπλώνει προς τα μέσα, παραμένει βρεγμένο για αρκετή ώρα μετά το τέλος της πλύσης, ειδικά αν η πόρτα παραμένει κλειστή.

Αν μάλιστα παρατηρείτε δυσάρεστη μυρωδιά όταν ανοίγετε το πλυντήριο ή τα ρούχα σας δεν μυρίζουν φρεσκάδα, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει ήδη δημιουργηθεί πρόβλημα.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η πιο απλή αλλά και αποτελεσματική συμβουλή είναι να αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου –αλλά και το συρτάρι του απορρυπαντικού– ανοιχτά μετά από κάθε κύκλο πλύσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα και μειώνεται η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής.

Παράλληλα, καλό είναι να σκουπίζετε ανά διαστήματα το λάστιχο της πόρτας και τον κάδο, καθώς εκεί εμφανίζεται συνήθως πρώτα η μούχλα. Εξίσου σημαντικός είναι ο τακτικός καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού και του φίλτρου, καθώς και αυτά τα σημεία συγκεντρώνουν υπολείμματα που προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη μούχλα

Σε περίπτωση που εντοπίσετε μούχλα, οι ειδικοί προτείνουν καθαρισμό με λευκό ξίδι και ένα πανί μικροϊνών, ακολουθούμενο από έναν άδειο κύκλο πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Ο απλός καθαρισμός με απορρυπαντικό δεν είναι αρκετός για να απομακρύνει τα υπολείμματα που συσσωρεύονται στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

Οι μικρές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Τέλος, είναι σημαντικό να βγάζετε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πλύσης και να αποφεύγετε την υπερφόρτωση του κάδου. Τα βρεγμένα ρούχα που μένουν μέσα και η υπερβολική ποσότητα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για υγρασία και κακοσμία.

Μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, όμως το να αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή είναι μια απλή κίνηση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην καθαριότητα και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

