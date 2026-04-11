Χίος: Κανονικά θα διεξαχθεί ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο -Στις 6 η παρέλαση

Σε βαρύ κλίμα από τον τραυματισμό των ρουκετατζήδων και την μετέπειτα δίωξή τους από τις Αρχές, θα διεξαχθεί τελικά ο φετινός ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ώρες βρισκόταν στον «αέρα», λόγω των τελευταίων γεγονότων με τις συλλήψεις και τους τραυματισμούς.

Όπως αποφασίστηκε, στις 18:00 του Μεγάλου Σαββάτου θα προηγηθεί η η κοινή παρέλαση των συνεργείων των ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής από το Πετροκάραβο, σε μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί κι επισήμως την έναρξη της τελικής φάσης για τη φετινή διεξαγωγή του εθίμου.

Ακολούθως, τα συνεργεία θα πάρουν θέσεις... μάχης και θα καταρτίσουν το σχέδιό τους για να χτυπήσουν την απέναντι ενορία και το καμπαναριό της.

Παύσεις στις ρίψεις για μετακίνηση... αμάχων

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του εθίμου, έχουν προβλεφθεί και παύσεις στις ρίψεις, ώστε να γίνει ασφαλώς η προσέλευση και η μετακίνηση του κόσμου προς τις δύο ενορίες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, παύση στις ρίψεις θα πραγματοποιηθεί από τις 22:30 έως τις 23:00, ενώ νέα διακοπή έχει προγραμματιστεί και για τις 00:15, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παρουσία των πιστών στις εκκλησίες κατά την κορύφωση της αναστάσιμης βραδιάς.

Τι προηγήθηκε

Το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου πέντε άτομα που τραυματίστηκαν σε παρασκευαστήριο ρουκετών στον Βροντάδο. Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις κι οδήγησε ενώπιον του εισαγγελέα τους συλληφθέντες, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε μεταβεί έξω από το κτήριο για να συμπαρασταθεί στους διωκόμενους.

Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη «τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος».

