Χίος: Κανονικά θα διεξαχθεί ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο -Στις 6 η παρέλαση

Στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα προηγηθεί η η κοινή παρέλαση των συνεργείων των ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής

Μιχάλης Παπαδάκος

Σε βαρύ κλίμα από τον τραυματισμό των ρουκετατζήδων και την μετέπειτα δίωξή τους από τις Αρχές, θα διεξαχθεί τελικά ο φετινός ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ώρες βρισκόταν στον «αέρα», λόγω των τελευταίων γεγονότων με τις συλλήψεις και τους τραυματισμούς.

Όπως αποφασίστηκε, στις 18:00 του Μεγάλου Σαββάτου θα προηγηθεί η η κοινή παρέλαση των συνεργείων των ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής από το Πετροκάραβο, σε μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί κι επισήμως την έναρξη της τελικής φάσης για τη φετινή διεξαγωγή του εθίμου.

Ακολούθως, τα συνεργεία θα πάρουν θέσεις... μάχης και θα καταρτίσουν το σχέδιό τους για να χτυπήσουν την απέναντι ενορία και το καμπαναριό της.

Παύσεις στις ρίψεις για μετακίνηση... αμάχων

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του εθίμου, έχουν προβλεφθεί και παύσεις στις ρίψεις, ώστε να γίνει ασφαλώς η προσέλευση και η μετακίνηση του κόσμου προς τις δύο ενορίες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, παύση στις ρίψεις θα πραγματοποιηθεί από τις 22:30 έως τις 23:00, ενώ νέα διακοπή έχει προγραμματιστεί και για τις 00:15, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παρουσία των πιστών στις εκκλησίες κατά την κορύφωση της αναστάσιμης βραδιάς.

Τι προηγήθηκε

Το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου πέντε άτομα που τραυματίστηκαν σε παρασκευαστήριο ρουκετών στον Βροντάδο. Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις κι οδήγησε ενώπιον του εισαγγελέα τους συλληφθέντες, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε μεταβεί έξω από το κτήριο για να συμπαρασταθεί στους διωκόμενους.

Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη «τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος».

Διαβάστε επίσης

14:13ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το τέλος της εποχής των ελεύθερων θαλασσών - Τώρα όλοι θα πληρώσουν

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 37χρονος κάρφωσε σπασμένο γυαλί στο θώρακα 20χρονου

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς την ώρα του Επιταφίου - Διέφυγαν οι δράστες

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

13:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Κανονικά θα διεξαχθεί ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο -Στις 6 η παρέλαση

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ - Έρχονται νέες πληρωμές

13:19WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν υποθαλάσσιο μονοπάτι- «Είναι ο δρόμος για την Ατλαντίδα»

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζορίζεσαι με το ενοίκιο; Δύο Ισπανοί δείχνουν έναν εναλλακτικό δρόμο στο πρόβλημα στέγασης

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα 5 κλασικά βότανα που κάνουν πολλά περισσότερα για την υγεία σας απ’ όσα νομίζετε

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη - Τα τελευταία νέα της υγείας του

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Ιρανού προέδρου περιγράφει τη νύχτα του φόβου για την πυρηνική βόμβα και την εκεχειρία

12:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σήμερα στο Ισλαμαμπάντ οι κρίσιμες συνομιλίες Ουάσινγκτον-Τεχεράνης - Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν

12:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Live H τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα 

12:41WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να κλείνεις την πόρτα του πλυντηρίου μετά από κάθε πλύση

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα «τέρας» 24 χλμ που θα εξυπηρετεί καθημερινά 90.000 οχήματα: Μοναδικό έργο στην παγκόσμια μηχανική

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Χωρίς προβλήματα η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Τα Πουλιά» του Χίτσκοκ μόλις έγιναν αλήθεια: Οι γλάροι παραμονεύουν και εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Με 40.000 km/h, θερμοκρασία 2.700 ºC και 6λεπτο black out η επιστροφή του Artemis II στη Γη

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

13:19WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν υποθαλάσσιο μονοπάτι- «Είναι ο δρόμος για την Ατλαντίδα»

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

10:48LIFESTYLE

Με... Τζέιμς Μποντ η Περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα: Έδωσαν το «παρών» Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις

12:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Live H τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα 

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζορίζεσαι με το ενοίκιο; Δύο Ισπανοί δείχνουν έναν εναλλακτικό δρόμο στο πρόβλημα στέγασης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

12:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Περάσαμε μια νύχτα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Η αθέατη πλευρά της σκοτεινής Αθήνας και οι ήρωες της πρώτης γραμμής

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ - Έρχονται νέες πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ