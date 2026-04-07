Χίος - Ρουκετοπόλεμος: Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε η δίκη για τους συλληφθέντες εγκαυματίες

Για τις 29 Ιουνίου ορίστηκε η δικάσιμος για τους συλληφθέντες από τον Βροντάδο Χίου, στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για την έκρηξη σε παρασκευαστήριο ρουκετών

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε η δίκη για τους συλληφθέντες εγκαυματίες
Τακτική δικάσιμος ορίστηκε για τους συλληφθέντες εγκαυματίες της έκρηξης σε παρασκευαστήριο ρουκετών στον Βροντάδο Χίου. Η δίκη ορίστηκε για τις 29 Ιουνίου 2026.

Έξω από την εισαγγελία είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου από την κωμόπολη της ανατολικής Χίου για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες, ενώ ο συνήγορός τους, Νίκος Νύκτας, επιχείρησε να διαχωρίσει την ποινική υπόθεση από το έθιμο, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Οι Αρχές συνέλαβαν επτά άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία. Από αυτούς, τρεις οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χίου, λόγω των εγκαυμάτων που υπέστησαν.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο δικηγόρος των συλληφθέντων είπε ότι «ορίστηκε η τακτική δικάσιμος για τις 29 του Ιουνίου. Θα το δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι υπάρχουν στοιχεία που βοηθούν τα παιδιά και προφανώς θα υπάρξει μια υποστήριξη και υπεράσπιση σημαντική».

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, σημειώνοντας ότι «αυτό που προέχει τώρα να δούμε είναι γιατί, πώς έγινε το συμβάν, το οποίο θα το δούμε και θα το αξιολογήσουμε και προφανώς θα το υποστηρίξουμε», ενώ πρόσθεσε πως το κυριότερο αυτήν τη στιγμή είναι «να γίνουν καλά όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή και έχουν πρόβλημα με τα εγκαύματα».

Πρόσθεσε ότι «μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι πρώτιστα δεν έγινε ένα κακούργημα. Αυτό είναι γεγονός», ενώ ξεκαθάρισε και τη βασική υπερασπιστική γραμμή, λέγοντας ότι «για εμάς θεωρώ ότι για τα παιδιά αυτά δεν υπάρχουν ευθύνες. Αυτό θα το πω και θα το υποστηρίξω».

«Άλλο το έθιμο, άλλο το ποινικό σκέλος»

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει, παράλληλα, και στον διαχωρισμό ανάμεσα στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης και στο ίδιο το έθιμο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι δύο ξέχωρα πράγματα. Το ένα είναι το θέμα του συγκεκριμένου ατυχήματος και το δεύτερο του εθίμου, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό πράγμα».

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Νίκος Νύκτας κατέθεσε και τη γενικότερη θέση του για το έθιμο, επισημαίνοντας ότι απαιτείται πλέον ένας σαφής τρόπος διαχείρισης και οριοθέτησης. Όπως δήλωσε, «πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να διευθετηθεί αυτό το πράγμα», ενώ άσκησε κριτική στην αντίφαση που, όπως είπε, παρατηρείται γύρω από το έθιμο, σημειώνοντας ότι «δεν γίνεται να υπάρχει αυτός ο παραλογισμός, να διώκονται άνθρωποι (...) και απ’ την άλλη να είναι ό,τι σημαντικότερο για τον τουρισμό της Χίου σε αυτή την περίοδο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρουκετοπόλεμος αποτελεί ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην τοπική κοινωνία και την ιστορία του τόπου, το οποίο, όπως υποστήριξε, συμβάλλει ουσιαστικά και στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Για τον λόγο αυτό τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της προσπάθειας για ασφαλέστερη διεξαγωγή του εθίμου, λέγοντας ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε «να υπάρχει ασφάλεια» και να μπορεί να συνεχιστεί μία παράδοση που, όπως υπογράμμισε, έχει πίσω της εκατοντάδες χρόνια παρουσίας.

Αναβρασμός στον Βροντάδο

Την ίδια ώρα, στον Βροντάδο επικρατεί κλίμα δυσαρέσκειας κι απογοήτευσης. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εκτιμούν ότι η εξέλιξη της υπόθεσης επηρεάζει άμεσα το μέλλον του ρουκετοπόλεμου, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι λόγω των γεγονότων υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην πέσει φέτος ούτε μια ρουκέτα.

Στην Εισαγγελία Χίου βρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, με την παρουσία τους να υπογραμμίζει το βάρος που έχει λάβει η υπόθεση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

