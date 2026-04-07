Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τη Χίο, ύστερα από το σοβαρό ατύχημα που προκλήθηκε σε αυτοσχέδιο παρασκευαστήριο ρουκετών στον Βροντάδο, ενόψει του «ρουκετοπόλεμου» στο ομώνυμο χωριό.

Έναν «ρουκετοπόλεμο» που βρίσκεται στον «αέρα» μετά τα τελευταία γεγονότα. Κάτοικοι και επαγγελματίες από το χωριό, κινητοποιήθηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση και την Εισαγγελία Χίου, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους διωκόμενους εγκαυματίες, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των Αρχών.

Η κινητοποίηση έρχεται στον απόηχο των συλλήψεων επτά ατόμων από την Αστυνομία, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία. Από τους επτά συλληφθέντες, τρεις οδηγήθηκαν το πρωί της Μ. Τρίτης στην Εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση στους ρουκετατζήδες, οι οποίοι φέρονται να έχουν ήδη λάβει την απόφαση να μη ριχθεί ούτε μία ρουκέτα φέτος. Η στάση αυτή αποδίδεται όχι μόνο στις διώξεις των εγκαυματιών, αλλά και στη γενικότερη αίσθηση ότι το έθιμο αντιμετωπίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιστορική, πολιτιστική και τουριστική του διάσταση για τη Χίο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του Βροντάδου προχώρησαν στο κλείσιμο των καταστημάτων τους, συμμετέχοντας έμπρακτα στην κινητοποίηση. Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα για νέα συγκέντρωση στην Εισαγγελία, στην οδό Βενιζέλου, όπου αναμένεται να μεταφερθεί το ενδιαφέρον των κατοίκων τις επόμενες ώρες.

Όσοι βρίσκονται από το πρωί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση εκτιμούν ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φετινό Πάσχα στον Βροντάδο ενδέχεται να πραγματοποιηθεί χωρίς τη ρίψη ρουκετών, εξέλιξη που θα σηματοδοτούσε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις των τελευταίων ετών γύρω από τη συγκεκριμένη παράδοση.

Στην Εισαγγελία Χίου βρίσκεται ήδη ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ενώ στον χώρο έχει προσέλθει και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Η παρουσία των δύο αυτοδιοικητικών παραγόντων αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η υπόθεση λαμβάνει πλέον ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.