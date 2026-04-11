Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με κώφωση και βαρηκοΐα τίθεται σε εφαρμογή, μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην απλοποίηση και ενοποίηση των επιδομάτων, προσφέροντας ένα ενιαίο πλαίσιο που καθορίζει όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος είναι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, λόγω κώφωσης ή βαρηκοΐας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επιπλέον, απαιτείται να έχουν μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, να μην λαμβάνουν άλλη παρόμοια ενίσχυση ίσου ή μεγαλύτερου ποσού και να μην απουσιάζουν από τη χώρα για χρονικό διάστημα πάνω από έξι μήνες ετησίως.

Το επίδομα αφορά Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, πρόσφυγες και άλλες κατηγορίες με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση για την οικονομική ενίσχυση υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΑ και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Στην αίτηση αναγράφονται στοιχεία κατοικίας, τυχόν λήψη άλλης ενίσχυσης και η δέσμευση για ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις, η απόφαση χορήγησης μπορεί να ανακληθεί.

Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση, ενώ οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών, εντός της οποίας οι νεοεισερχόμενοι μπορούν να λάβουν αναδρομικά την ενίσχυση.

Η νέα απόφαση καταργεί προηγούμενα καθεστώτα επιδότησης που ίσχυαν από το 1973, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.