Εφιαλτικό: Οι γλάροι παραμονεύουν και εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων

Η περίπτωση που καταγράφηκε σε ένα πάρκο, όπου οικογένειες με παιδιά είχαν επιδοθεί σε κυνήγι πασχαλινών αυγών θα θυμίσει σε πολλούς το εμβληματικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσοκ «Tα Πουλιά» (1963).

Το περιστατικό συνέβη στο Ινβερνές την πόλη που θεωρείται ως η πρωτεύουσα των Χάιλαντ της Σκωτίας, όταν γλάροι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων που έτρεψαν πανικόβλητοι να κρυφτούν.

Seagulls launched a "co-ordinated" attack on an Easter Egg hunt in Inverness, with 16 incidents reported. Organisers described it as frequent behavior from adult gulls looking for opportunities to swoop. pic.twitter.com/mC7cLZAaFn — Now News (@NowNuntium) April 10, 2026

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, το Inverness Business Improvement District (BID), ανέφεραν ότι εκείνη την ημέρα σημειώθηκαν τουλάχιστον 16 παρόμοια περιστατικά με γλάρους.

Οι ειδικοί λένε ότι τα πουλιά εκτελούν αυτές τις πράξεις με πολύ συντονισμένο τρόπο και επιτίθενται στους ανθρώπους, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία.

Η πρέσβειρα του BID, Janice Worthing, δήλωσε ότι η ενέδρα είναι «συχνή και συντονισμένη συμπεριφορά από ενήλικους γλάρους». Είπε ότι τα πουλιά παραμένουν στην περιοχή, παρακολουθούν και επιτίθενται όταν βρουν την κατάλληλη ευκαιρία.

Η Worthing είπε ότι, όταν βρίσκουν ευκαιρίες, καλούν και άλλα πουλιά πριν «επιτεθούν επανειλημμένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χτυπήσουν μέλη του κοινού, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών».

Η ίδια κάλεσε τον κόσμο να παραμείνει σε εγρήγορση, καθώς έχει ξεκινήσει η περίοδος αναπαραγωγής των γλάρων. «Αναμένουμε συγκρούσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τραυματισμούς. Οι γλάροι είναι πολύ γρήγοροι και μπορούν να επιτεθούν ξαφνικά και αποφασιστικά», δήλωσε η Worthing.

Λόγω της αύξησης των περιστατικών με γλάρους, σχεδιάζονται προγράμματα για τη διαχείριση της κατάστασης. Το Συμβούλιο των Χάιλαντς έχει δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο αναφοράς, μέσω του οποίου το κοινό μπορεί να αναφέρει περιστατικά με επιθετικούς γλάρους.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα είναι δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με τον Νόμο για την Άγρια Ζωή και την Υπαίθρο του 1981, η σύλληψη ή ο τραυματισμός οποιουδήποτε άγριου πτηνού, καθώς και η καταστροφή ή η διαταραχή φωλιών ή αυγών, είναι παράνομη.

Η NatureScot, η ημικρατική υπηρεσία της σκωτσέζικης κυβέρνησης για τη φύση και την άγρια ζωή, συμβούλεψε πώς για να κρατήσουν οι άνθρωποι μακριά τους γλάρους, θα πρέπει να κουνούν τα χέρια πάνω από το κεφάλι ενώ περπατούν. Συνιστάται επίσης στους πολίτες να ζωγραφίζουν μάτια στα κουτιά των φαγητών σε πακέτο, καθώς «στα πουλιά δεν τους αρέσει να τα κοιτάζουν επίμονα».