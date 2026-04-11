Πάσχα: Χωρίς προβλήματα η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων

Στιγμιότυπο από την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Κηφισού, όπου και υπήρχαν έλεγχοι της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα από την Αττική προς την περιφέρεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά τόσο στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Χθες, Μεγάλη Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 100.130 αυτοκίνητα (57.039 από την Αθηνών- Κορίνθου και 43.091 από την Αθηνών - Λαμίας). Πέρσι, το ίδιο διάστημα είχαν περάσει 106,675 (61.378 από την Αθηνών-Κορίνθου και 45.927 από την Αθηνών-Λαμίας).

Έξοδος Πάσχα: Άδειασε η Αττική

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες άφησαν το λεκανοπέδιο για να μεταβούν είτε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, είτε σε τουριστικούς προορισμούς για τις ημέρες του Πάσχα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 06:00 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής έως τις 18:00 πέρασαν πάνω από 80.000 ΙΧ από τους σταθμούς διοδίων Αφιδνών κι Ελευσίνας, ενώ συνολικά από τη Μεγάλη Τρίτη έφυγαν 320.000 οχήματα, ενώ αύριο, Μ. Σάββατο, θα αναχωρήσουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα.

Γεμάτα αναχώρησαν και τα καράβια από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας για τους νησιωτικούς προορισμούς. Χθες η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ με τους τελευταίους επιβάτες των πλοίων που αναχωρούν για Κρήτη αργά το βράδυ της Μ. Παρασκευής, υπολογίζεται ότι θα έχουν αναχωρήσει περίπου 15.000 επιβάτες κι άλλοι 7.000-8.000 από Λαύριο και Ραφήνα. Συνολικά το διήμερο Μ. Πέμπτη-Μ. Παρασκευή αναχώρησαν περίπου 45.000 επιβάτες.

