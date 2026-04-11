Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Τι αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο γνωστός μετεωρολόγος

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπουφανάκι απόψε και κοντομάνικο αύριο, Πάσχα, είναι ο απαραίτητος ρουχισμός σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Δημήτρη Ζιακόπου, την οποία ανήρτησε στο προσωπικό του ιστολόγιο.

Η Ανάσταση φέτος θα κυλήσει με δροσιά και τοπικές νεφώσεις, κυρίως στη βορειοανατολική Ελλάδα, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, ιδιαίτερα στις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις πασχαλινές εκδηλώσεις.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα παρουσιάσει τοπικές νεφώσεις κυρίως στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα σύντομων και ασθενών βροχών, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα ορεινά τμήματα.

Παρά τις τοπικές βροχές, το γενικό κλίμα παραμένει ήπιο και δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις πασχαλινές δραστηριότητες, επιτρέποντας στους πολίτες να γιορτάσουν χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα διατηρηθεί με αρκετές νεφώσεις, ενώ στην κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία δεν αποκλείονται τοπικές και ασθενείς βροχές. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων στη δυτική Ελλάδα, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και κατά τόπους στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Συνολική εκτίμηση και προοπτικές

Η φετινή περίοδος του Πάσχα χαρακτηρίζεται από ψυχρότερες θερμοκρασίες και τοπικές νεφώσεις, χωρίς όμως σημαντικές βροχοπτώσεις που να επηρεάσουν τον εορτασμό. Οι πολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις μεταβολές του καιρού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και τις παράκτιες ζώνες της δυτικής Ελλάδας, όπου οι άνεμοι θα είναι πιο έντονοι.

Η παρακολούθηση των προγνώσεων και η κατάλληλη προετοιμασία θα εξασφαλίσουν έναν άνετο και ασφαλή εορτασμό, επιτρέποντας την απόλαυση των παραδόσεων και των πασχαλινών εκδηλώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη - Τα τελευταία νέα της υγείας του

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Ιρανού προέδρου περιγράφει τη νύχτα του φόβου για την πυρηνική βόμβα και την εκεχειρία

12:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σήμερα στο Ισλαμαμπάντ οι κρίσιμες συνομιλίες Ουάσινγκτον-Τεχεράνης - Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν

12:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Live H τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα 

12:41WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να κλείνεις την πόρτα του πλυντηρίου μετά από κάθε πλύση

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα «τέρας» 24 χλμ που θα εξυπηρετεί καθημερινά 90.000 οχήματα: Μοναδικό έργο στην παγκόσμια μηχανική

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Χωρίς προβλήματα η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Τα Πουλιά» του Χίτσκοκ μόλις έγιναν αλήθεια: Οι γλάροι παραμονεύουν και εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων

12:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Πλήθος κόσμου για τους μπότηδες σε Σπινιάδα και Λιστόν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου - Εικόνες και βίντεο

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούπολη: Κάρφωσε γυαλί στον θώρακα του συγκατοίκου του ύστερα από καυγά

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Με 40.000 km/h, θερμοκρασία 2.700 ºC και 6λεπτο black out η επιστροφή του Artemis II στον Ειρηνικό

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

11:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναγερμός στην Ιταλία - Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός για 1ο Ευρωπαϊκό: «Η αρχή της κληρονομιάς μας»

11:31LIFESTYLE

Ο τρυφερός λόγος για τα λουλούδια του Άνταμ Σάντλερ στη Τζένιφερ Άνιστον την Ημέρα της Μητέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

12:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

10:48LIFESTYLE

Με... Τζέιμς Μποντ η Περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα: Έδωσαν το «παρών» Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ: Καθυστερεί η έναρξή τους, ο λόγος της εμπλοκής

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Περάσαμε μια νύχτα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Η αθέατη πλευρά της σκοτεινής Αθήνας και οι ήρωες της πρώτης γραμμής

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούπολη: Κάρφωσε γυαλί στον θώρακα του συγκατοίκου του ύστερα από καυγά

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο ιερέας της Χίου που ξεχωρίζει με τον μοναδικό τρόπο μετάδοσης του μηνύματος της Ανάστασης

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: «Οι σύντροφοί μου σε αυτή την πτήση» - Συγκλονιστικές εικόνες μέσα από το Minab-168 πετώντας για Πακιστάν

12:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Live H τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα 

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ