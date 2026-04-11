Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Μπουφανάκι απόψε και κοντομάνικο αύριο, Πάσχα, είναι ο απαραίτητος ρουχισμός σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Δημήτρη Ζιακόπου, την οποία ανήρτησε στο προσωπικό του ιστολόγιο.

Η Ανάσταση φέτος θα κυλήσει με δροσιά και τοπικές νεφώσεις, κυρίως στη βορειοανατολική Ελλάδα, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, ιδιαίτερα στις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις πασχαλινές εκδηλώσεις.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα παρουσιάσει τοπικές νεφώσεις κυρίως στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα σύντομων και ασθενών βροχών, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα ορεινά τμήματα.

Παρά τις τοπικές βροχές, το γενικό κλίμα παραμένει ήπιο και δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις πασχαλινές δραστηριότητες, επιτρέποντας στους πολίτες να γιορτάσουν χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα διατηρηθεί με αρκετές νεφώσεις, ενώ στην κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία δεν αποκλείονται τοπικές και ασθενείς βροχές. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων στη δυτική Ελλάδα, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και κατά τόπους στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Συνολική εκτίμηση και προοπτικές

Η φετινή περίοδος του Πάσχα χαρακτηρίζεται από ψυχρότερες θερμοκρασίες και τοπικές νεφώσεις, χωρίς όμως σημαντικές βροχοπτώσεις που να επηρεάσουν τον εορτασμό. Οι πολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις μεταβολές του καιρού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και τις παράκτιες ζώνες της δυτικής Ελλάδας, όπου οι άνεμοι θα είναι πιο έντονοι.

Η παρακολούθηση των προγνώσεων και η κατάλληλη προετοιμασία θα εξασφαλίσουν έναν άνετο και ασφαλή εορτασμό, επιτρέποντας την απόλαυση των παραδόσεων και των πασχαλινών εκδηλώσεων.

