Το Πάσχα των πολιτικών αρχηγών - Στη Σύρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα γιορτάσει το Πάσχα στη Λαμία, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Μακριά από την πρωτεύουσα επέλεξαν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας, ακολουθώντας το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων προς την περιφέρεια.

Στη Σύρο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος ταξίδεψε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων προκειμένου να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις των ημερών. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει την παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη, ενώ το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα δώσει το παρών στην Αναστάσιμη Ακολουθία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στην Ποσειδωνία.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περνά τις άγιες ημέρες μαζί με την οικογένειά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Έχοντας αναχωρήσει ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη, ο πρωθυπουργός επέλεξε φέτος τα Χανιά για πρώτη φορά μετά το 2022, αφήνοντας κατά μέρος τη συνήθεια των τελευταίων ετών που τον ήθελε να γιορτάζει το Πάσχα στην Τήνο.

Στον αντίποδα, εντός Αττικής παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες στο κέντρο της Αθήνας. Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα παρακολουθήσει τη λειτουργία της Ανάστασης στη Μητρόπολη Αθηνών.

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξαν δύο από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Στην πόλη βρίσκεται από τη Μεγάλη Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ενώ εκεί περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Τέλος, στη Λαμία αναμένεται να βρεθεί για τις εορταστικές ημέρες ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παραμένοντας πιστός στην παράδοση που τον θέλει να επιλέγει την ιδιαίτερη πατρίδα του για τον εορτασμό του Πάσχα.

