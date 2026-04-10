Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης η Αποκαθήλωση στην Μονή Πεντέλης

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το Θείο Δράμα, με τους πιστούς σε όλη τη χώρα να παρακολουθούν από το πρωί την τελετή της Αποκαθήλωσης μέσα σε κλίμα βαθιάς ευλάβειας, εν αναμονή της βραδινής περιφοράς του Επιταφίου.

Ιδιαίτερα κατανυκτική ήταν η ατμόσφαιρα στον λόφο της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας περίμενε υπομονετικά προκειμένου να προσκυνήσει τον Σταυρό του Μαρτυρίου.

Η τελετουργική διαδικασία ξεκίνησε από τον κεντρικό ναό. Αναπαριστώντας την πορεία προς τον Γολγοθά, οι παρευρισκόμενοι ανηφόρισαν προς το σημείο όπου δεσπόζει ο σταυρός, με τη συνοδεία πένθιμων ύμνων που απέδιδε η φιλαρμονική.

Ακολουθώντας πιστά τη θρησκευτική παράδοση, ο ηγούμενος της μονής λειτούργησε ως άλλος Ιωσήφ από Αριμαθαίας, κατεβάζοντας το άχραντο σώμα και τυλίγοντάς το σε λευκό σεντόνι. Αμέσως μετά, η πομπή κατευθύνθηκε στον τάφο που βρίσκεται στον περίβολο του μοναστηριού. Εκεί πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση και η σφράγιση με λίθο, σε μια ακριβή αναπαράσταση των γεγονότων των Ιεροσολύμων.

Διαβάστε επίσης