Τα μαρτύρια του Χριστού: 700 μαστιγώματα και 50 κρανιακά, νυγμώδη τραύματα

Ας αφήσουμε το Πάθος του Χριστού να γίνει προσωπικό μας γεγονός, εμπειρία ζωής.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες της Σινδόνης του Τορίνου αποκαλύπτουν 700 μαστιγώματα και 50 κρανιακά τραύματα στο σώμα του Χριστού από το ακάνθινο στεφάνι.
  • Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο πόνος του Χριστού είναι εκούσιος και λυτρωτικός, εκφράζοντας αγάπη και άκρα ταπείνωση για τον άνθρωπο.
  • Κάθε τραύμα του Χριστού έχει σωτηριολογικό νόημα και αποτελεί πηγή ιάσεως για τον άνθρωπο σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας.
  • Η ανθρώπινη καρδιά παρουσιάζει αστάθεια, όπως φαίνεται από τη μεταστροφή του λαού από το «Ωσαννά» στο «Σταύρωσον αυτόν», και το Πάθος του Χριστού γίνεται προσωπική υπόθεση επιλογών και μετανοίας.
  • Η Μεγάλη Πέμπτη καλεί σε απόφαση συμμετοχής στη θεία χάρη και την αγάπη του Χριστού, μετατρέποντας τα μαρτύρια σε υπενθύμιση της άπειρης θεϊκής αγάπης που οδηγεί στην Ανάσταση.
«700 μαστιγώματα και 50 κρανιακά, νυγμώδη τραύματα»! Ο τίτλος αυτός δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι εμπνευσμένος από σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί για την Σινδόνη του Τορίνου, γράφει ο Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας για τα Πάθη του Χριστού.

Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Σουηδίας, οι ερευνητές, με βάση την ανάλυση των κηλίδων αίματος και των αποτυπωμάτων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σώμα του Εσταυρωμένου φέρει ίχνη 700 μαστιγωμάτων, καθώς και δεκάδες τραύματα στην κεφαλή — 50 νυγμώδη τραύματα — που αποδίδονται στο αιχμηρό ακάνθινο στεφάνι.

Αναλυτικά ο κ. Κλεόπας αναφέρει:

Τα ευρήματα αυτά δεν έρχονται να αντικαταστήσουν την πίστη. Έρχονται να φωτίσουν, να επιβεβαιώσουν, μ᾽ έναν τρόπο συγκλονιστικό, αυτό που οι Ευαγγελιστές περιγράφουν με λιτότητα και θεολογικό βάθος.

Η ανάγνωση των Δώδεκα Ευαγγελικών αποσπασμάτων, μας εισάγει στο αποκορύφωμα της θείας Οικονομίας: το Πάθος του Κυρίου.

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει: «… τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ».
Μία φράση κι όμως, πίσω από αυτή την φράση, κρύβεται μία ανείπωτη σωματική κακοποίηση.

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει: «οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ».

Αυτό που η Γραφή περιγράφει με σεμνότητα, η επιστήμη σήμερα αποτυπώνει με ακρίβεια και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Ο Χριστός υπέστη βασανιστήρια ακραίας βιαιότητας.

Όμως η Εκκλησία δεν στέκεται μόνο στο «πώς» υπέφερε ο Χριστός. Μας καλεί να κατανοήσουμε το «γιατί». Ο προφήτης Ησαΐας, αιώνες πριν, προαναγγέλλει: «Αὐτὸς ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν… καὶ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν».

Ο πόνος του Χριστού δεν είναι απλώς ανθρώπινος πόνος. Είναι λυτρωτικός. Είναι εκούσιος. Είναι έκφραση αγάπης, σε συνδυασμό με την Άκρα Ταπείνωση.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι ο Χριστός «ουχί αναγκαζόμενος, αλλά εκών πάσχει», δηλαδή δεν υπέστη τα Πάθη από ανάγκη, αλλά από αγάπη προς τον άνθρωπο.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διακηρύσσει ότι «ὁ ἀπαθὴς πάσχει», ότι Εκείνος που είναι απαθής κατά την θεότητά Του, προσλαμβάνει το πάθος, για να θεραπεύσει το ανθρώπινο γένος.

Ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος, με ποιητική δύναμη, βλέπει στο ακάνθινο στεφάνι την αντιστροφή της πτώσεως: τα αγκάθια της κατάρας της γης (από την εποχή του Αδάμ) μετατρέπονται σε στεφάνι δόξης διά του Χριστού.

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας διδάσκει ότι κάθε πληγή του Χριστού είναι πηγή ιάσεως για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τραύμα Του που να μην έχει σωτηριολογικό νόημα.
Ενώ ο Χριστός πορεύεται προς το Πάθος, ο λαός μεταβάλλεται. Από το «Ωσαννά» της Κυριακής των Βαΐων, στο «Σταύρωσον αυτόν» της Μεγάλης Πέμπτης.

Αυτή η δραματική μεταστροφή αποκαλύπτει την αστάθεια της ανθρώπινης καρδιάς. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι το πλήθος δεν κινείται από αλήθεια, αλλά από συμφέρον και εντυπώσεις.

Κι εδώ, το ερώτημα γίνεται προσωπικό: Πού βρισκόμαστε εμείς; Στο «Ωσαννά» ή στο «Σταύρωσον αυτόν»;
Διότι, κάθε φορά που επιλέγουμε την αμαρτία, κάθε φορά που αδιαφορούμε για τον συνάνθρωπο, κάθε φορά που αρνούμαστε την αλήθεια, συμμετέχουμε, όχι ιστορικά, αλλά υπαρξιακά στο Πάθος του Χριστού.

Τα «700 μαστιγώματα» γίνονται οι δικές μας πτώσεις. Τα «50 κρανιακά, νυγμώδη τραύματα» γίνονται οι δικές μας υπερηφάνειες και αμαρτίες του νου.

Κι όμως, μέσα σ᾽ αυτή την τραγικότητα, αναδύεται το μεγαλείο της θείας αγάπης. Ο Χριστός δεν αντιδρά με οργή. Δεν ζητά εκδίκηση. Αντιθέτως, από τον Σταυρό προσεύχεται: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι».
Αυτό είναι το σκάνδαλο της αγάπης. Αυτό είναι το μεγαλείο της συγχώρησης.

Ο άνθρωπος, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον Σταυρό, δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Είτε θα συγκλονιστεί, είτε θα απομακρυνθεί. Δεν υπάρχει ουδετερότητα.
Η Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι ημέρα απλής συγκίνησης. Είναι ημέρα απόφασης. Θα παραμείνουμε θεατές του Πάθους ή θα γίνουμε μέτοχοι της θείας χάριτος;
Θα συνεχίσουμε ν᾽ αλλάζουμε εύκολα, όπως το πλήθος, ή θα σταθούμε σταθεροί στην αγάπη του Χριστού;

Ας αφήσουμε τα λόγια να γίνουν προσευχή. Ας αφήσουμε τη γνώση να γίνει μετάνοια. Ας αφήσουμε το Πάθος του Χριστού να γίνει προσωπικό μας γεγονός, εμπειρία ζωής.
Και τότε, τα «700 μαστιγώματα» και τα «50 κρανιακά, νυγμώδη τραύματα» δεν θα είναι απλώς αριθμοί. Θα γίνουν υπενθύμιση της άπειρης αγάπης του Θεού. Μίας αγάπης που δεν σταματά στον Σταυρό, αλλά οδηγεί στην Ανάσταση.

Διαβάστε επίσης

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» - H σημασία της φράσης στη σημερινή πραγματικότητα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Έπιασαν 25χρονο με πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες και καπνογόνο μέσα σε πλοίο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ - Τα τελευταία δρομολόγια

12:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα μαρτύρια του Χριστού: 700 μαστιγώματα και 50 κρανιακά, νυγμώδη τραύματα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραηλ είναι κατάρα για την ανθρωπότητα» - Η ανάρτηση του Πακιστανού υπουργού Άμυνας που «έβαλε φωτιά» στο Τελ Αβίβ

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Εντοπισμός 5 χρόνια πριν τα συμπτώματα – Τι ανακάλυψαν ερευνητές

11:28WHAT THE FACT

Το αρχαιότερο «κομπιούτερ» ξαναγράφει την Ιστορία – Νέα μελέτη λύνει το μυστήριο των Αντικυθήρων

11:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ενημέρωση μάζεψε «όλο το χαρτί» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι σάρωσαν

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

11:13WHAT THE FACT

Δισεκατομμυριούχος που θέλει να ζήσει για πάντα ανακάλυψε το λάθος μέσα στο ίδιο του το σπίτι

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

10:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η ώρα της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή - Εκεχειρία υπό πίεση με το «βλέμμα» στο Πακιστάν

10:48ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Με ή χωρίς κατάπαυση του πυρός, το «ανακάτεμα της τράπουλας» στη Μέση Ανατολή δεν έχει ολοκληρωθεί

10:33WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

10:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το συνταξιοδοτικό στην Ευρώπη: Το σχέδιο της Κομισιόν και το νέο μοντέλο που θα εφαρμόσει

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στις φλόγες στάνη - Απανθρακώθηκαν 10 ζώα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

10:33WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

11:43ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραηλ είναι κατάρα για την ανθρωπότητα» - Η ανάρτηση του Πακιστανού υπουργού Άμυνας που «έβαλε φωτιά» στο Τελ Αβίβ

10:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το συνταξιοδοτικό στην Ευρώπη: Το σχέδιο της Κομισιόν και το νέο μοντέλο που θα εφαρμόσει

23:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην επόμενη κλήρωση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικοί ισχυρισμοί: Η σκοτεινή πλευρά «Zero» δολοφόνησε την 7χρονη Αθηνά

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Εντοπισμός 5 χρόνια πριν τα συμπτώματα – Τι ανακάλυψαν ερευνητές

08:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Αστυνομικοί γκρέμισαν πόρτες και μπανιέρα για να βρουν την κοκαΐνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ