Μητσοτάκης: Πάσχα στα Χανιά με την οικογένειά του

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, επέλεξε να περάσει τις άγιες ημέρες του Πάσχα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την οικογένειά του.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που ο πρωθυπουργός γιορτάζει την Ανάσταση στα Χανιά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και τα παιδιά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει μια σύντομη ανάπαυλα, προκειμένου να αποφορτιστεί από την πίεση των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων.

