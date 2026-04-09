Στο Γηροκομείο ο Μητσοτάκης: Στόχος να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι όταν ολοκληρωθούν τα έργα

Ο πρωθυπουργός που συνοδευόταν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Γηροκομείου Σπύρο Χαμακιώτη για το έργο της διοίκησης

Στο Γηροκομείο ο Μητσοτάκης: Στόχος να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι όταν ολοκληρωθούν τα έργα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γηροκομείο Αθηνών

© Dimitris Papamitsos
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γηροκομείο Αθηνών και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης και την εξυγίανση των οικονομικών του ιδρύματος.
  • Το Γηροκομείο φιλοξενεί σήμερα 185 ηλικιωμένους και με την ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται να φτάσει τους 500 φιλοξενούμενους.
  • Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, κυρίως μέσω ιδιωτικών δωρεών, για την αναβάθμιση της δομής και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η διοίκηση του Γηροκομείου έχει μειώσει σημαντικά τα χρέη και προγραμματίζει την ανακαίνιση δύο επιπλέον πτερύγων για την αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας.
  • Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε τη βελτίωση της διοίκησης και την υπερδιπλασιασμό των ανθρώπων που λαμβάνουν φροντίδα από το ίδρυμα τα τελευταία χρόνια.
Στο Γηροκομείο Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, μαζί με την κόρη του, Σοφία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αντάλλαξε ευχές και δώρα για το Πάσχα με τους ηλικιωμένους και το προσωπικό.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την αναβαθμισμένη φροντίδα που τους παρέχει πλέον το Γηροκομείο καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, σε έναν καταπράσινο χώρο 60 στρεμμάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γηροκομείο Αθηνών

© Dimitris Papamitsos

Ο πρωθυπουργός που συνοδευόταν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Γηροκομείου Σπύρο Χαμακιώτη για το έργο της διοίκησης, η οποία σε συνεργασία με την κυβέρνηση κινείται ήδη στην κατεύθυνση εξυγίανσης των οικονομικών του ιδρύματος και ανακαίνισης των εγκαταστάσεών του, προκειμένου αφενός να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες φιλοξενίας και αφετέρου να αυξηθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων που φροντίζει, και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα ανακαινισμένα μαγειρεία.

Σήμερα το Γηροκομείο, μετά τα έργα ανακαίνισης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί 185 ηλικιωμένους, 80 περισσότερους απ’ ό,τι προηγουμένως, ενώ με την ανακατασκευή άλλων δύο πτερύγων που δρομολογεί η διοίκηση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας επιπλέον 80 ατόμων. Προοπτικά, με την ολοκλήρωση όλων των έργων ο σχεδιασμός προβλέπει να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους ηλικιωμένους

«Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Να σας πω πόσο χαίρομαι που είμαι σήμερα μαζί σας αυτές τις άγιες μέρες, γιατί θέλω η επίσκεψή μου να εκληφθεί και ως ένα μήνυμα στήριξης στη διοίκηση του Γηροκομείου, αλλά και στο Υπουργείο, για την πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται εδώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γηροκομείο Αθηνών

© Dimitris Papamitsos

«Το βλέπω στα χαμόγελά σας ότι είστε σε έναν χώρο ασφαλή, σε έναν χώρο που σας φροντίζουν, σε έναν χώρο που περνάτε καλά και αισθάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για εσάς. Και εμείς είμαστε μία κυβέρνηση που νοιαζόμαστε πρωτίστως γι’ αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε το Γηροκομείο Αθηνών να αποτελεί την καλύτερη δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα.

«Γι’ αυτό και θα ήθελα να σας πω, κ. Πρόεδρε, ότι θα ασχοληθώ προσωπικά -και να το εκλάβετε αυτό ως δέσμευση- προκειμένου να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις χρηματοδοτήσεις, και για λόγους ταχύτητας θα φροντίσουμε να το κάνουμε μάλλον μέσω ιδιωτικών δωρεών. Εξάλλου, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος από την ιστορία του είναι ταυτισμένος με ιδιωτικές δωρεές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γηροκομείο Αθηνών

© Dimitris Papamitsos

Να ξέρετε ότι ο στόχος μας -και θα τον πετύχουμε, διότι όταν βάζουμε έναν στόχο τον πετυχαίνουμε- θα είναι να επισκευάσουμε όλα τα κτήρια του Γηροκομείου, να φτάσει στα 500 άτομα, να ξεδιπλώσει όλη του αυτή τη δυναμική αυτός ο καταπληκτικός χώρος. Σκεφτείτε ότι έχουμε σχεδόν 60 στρέμματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένας μοναδικός χώρος.

Να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση έτσι ώστε το προσωπικό το οποίο εργάζεται εδώ, να αισθάνεται και αυτό ότι έχει σταθερές εργασιακές σχέσεις και να δημιουργήσουμε την καλύτερη -το επαναλαμβάνω, την καλύτερη- δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε: «Εγώ να πω καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Είμαστε ως κυβέρνηση πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει τρομερά αξιόπιστη διοίκηση, εδώ ο κ. Πρόεδρος, πραγματικά ένα ίδρυμα το οποίο είναι τρομερά ιστορικό, με εξαιρετικούς ανθρώπους να δουλεύουν, οι νοσηλευτές, οι φροντιστές σας, το επιστημονικό προσωπικό.

Αλλά εγώ να πω ότι με το που αναλάβαμε το 2019, εισπράτταμε μόνο παράπονα για τον ιστορικό μας αυτό φορέα. Και τώρα όχι μόνο παράπονα δεν εισπράττουμε, αλλά έχουμε βάλει όλοι μαζί τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε ο καθένας από την πλευρά του, κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση, η διοίκηση στην καθημερινότητα, κάνουμε ό,τι μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το ίδρυμα, να το φέρουμε στην ιστορία του, πίσω στην ιστορία που του αξίζει, και βέβαια να υπερδιπλασιάσουμε ακόμη πιο πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να λαμβάνουν φροντίδα από αυτό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γηροκομείο Αθηνών

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Σπύρος Χαμακιώτης δήλωσε: «Είστε ο πρώτος Πρωθυπουργός που επισκέπτεται το σωματείο μας, το παλαιότερο φιλανθρωπικό σωματείο της χώρας, ιδρυθέν το 1864, κ. Πρωθυπουργέ. Είστε η μόνη κυβέρνηση με τους πολύτιμους Υπουργούς σας που επί θητείας σας κατόρθωσε και αναβίωσε αυτό το πολύπαθο, θα έλεγα, σωματείο μας τα τελευταία χρόνια, που ήταν σε κατάσταση πτώχευσης, τα τελευταία 25 χρόνια.

Σήμερα, τελούντες υπό καθεστώς εξυγίανσης, υπογράψαμε ένα σύμφωνο εξυγίανσης. Η κα Μιχαηλίδου ήταν μία από τις υπογράφουσες, μαζί με τον κ. Σκυλακάκη και τον κ. Χατζηδάκη τότε, το 2023. Έκτοτε έχουμε μειώσει στα 56 εκατομμύρια τα χρέη, κάτω από τα μισά, με τη βοήθεια και τη στήριξη τη δική σας, επί δικής σας διακυβέρνησης της χώρας.

Αυτό το οφείλουμε σε εσάς, σας ευγνωμονούμε γι΄ αυτό και προσδοκούμε την περαιτέρω βοήθειά σας, που τη θεωρούμε δεδομένη, όπως και με την προηγούμενη Υπουργό μας, την κα Ζαχαράκη, ότι σε λίγο καιρό θα ανακαινίσουμε και τις υπόλοιπες πτέρυγες, είτε μας βοηθήσουν τρίτοι, όπως έχουμε αναφερθεί, είτε όχι.

Ήδη, μέσα στη χρονιά ξεκινάμε την ανακαίνιση δύο επιπλέον πτερύγων -το είχαμε πει και στην κοπή της πίτας, κα Υπουργέ-, ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε επιπλέον 80 ανθρώπους. Φιλοδοξούμε να φτάσουμε στους 500 και θα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις κυβερνήσεις και για όλους τους Πρωθυπουργούς.

Ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός μας να είναι στη θέση αυτή για πολλά χρόνια και να εγκαινιάσουμε και τις νέες πτέρυγες μαζί του. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη στήριξη».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:53ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

12:53WHAT THE FACT

Κάτω από την επιφάνεια: Οι «αόρατοι γίγαντες» που αλλάζουν το θαλάσσιο τοπίο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

12:50ΥΓΕΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει τις «νταντάδες της γειτονιάς» στις Πρώτες Βοήθειες

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Ετοιμαζόμαστε για παραγγελία νέου FSRU - Έρχονται νέες συμφωνίες της Atlantic SEE για LNG έως το καλοκαίρι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

12:34ΥΓΕΙΑ

Αντιδρά και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στο νέο σύστημα παραπομπών - «Gatekeeping με ανεπάρκειες στον προσωπικό γιατρό»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ

12:18SCENARIO

Η πολιτική δεν είναι «κομιλφό»: Η επιστροφή στην «προεκλογική κανονικότητα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Ενέκρινε τη συγχώνευση της JUMBO με την Herald Greece 2

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ