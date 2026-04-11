Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κιουτάχεια της Τουρκίας.

Ο σεισμός, με επίκεντρο το Σιμάβ, έγινε επίσης αισθητός στις γύρω επαρχίες.



Αναλυτκότερα, η περιοχή Simav της Κιουτάχειας συγκλονίστηκε από σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σήμερα στις 17:31. Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η τουρκική Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος περίπου 9,12 χιλιομέτρων, προκάλεσε σύντομο πανικό στην περιοχή.

Ο σεισμός έγινε αρκετά έντονα αισθητός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης Κιουτάχεια και στις συνοικίες της, αλλά και στις γειτονικές επαρχίες Προύσα και Εσκισεχίρ.