Μπαμπάς μετατρέπει τις ιστορίες της τρίχρονης κόρης του σε τραγούδια και «λιώνει» το διαδίκτυο

Ένα τρίχρονο κορίτσι με αστείρευτη φαντασία και ένας πατέρας με μουσικό ταλέντο συνθέτουν ένα απρόσμενο δίδυμο που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο. Οι αυθόρμητες ιστορίες της μικρής μετατρέπονται σε τραγούδια που γίνονται viral και «αγγίζουν» εκατομμύρια ανθρώπους.

«Πάντα εμπνέομαι από τα παράξενα και όμορφα πράγματα που σκαρφίζεται η τρίχρονη κόρη μου», ανέφερε ο Στίβεν Σπένσερ, λέκτορας μουσικής στο Hunter College της Νέας Υόρκης, μιλώντας στη Huffington Post.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε σχεδόν μόλις η μικρή άρχισε να μιλά. Ο Σπένσερ συνήθιζε να της απαντά τραγουδώντας, δημιουργώντας αυτοσχέδια κομμάτια βασισμένα στα λόγια της.

Με τον καιρό, αυτές οι στιγμές μετετράπησαν σε «κανονικά» τραγούδια, καθώς καθόταν στο πιάνο και συνδύαζε τα λόγια της με νότες, συγχορδίες και… πιασάρικους ρυθμούς.

«Προσπαθώ να ισορροπώ ανάμεσα στη σοβαρή αντιμετώπιση της δημιουργίας –παράγοντας ένα τραγούδι που θα μπορούσε να σταθεί στο ραδιόφωνο– και τη διατήρηση της παιχνιδιάρικης, αυθόρμητης φύσης της διαδικασίας, όπως ακριβώς γεννήθηκαν οι ιστορίες εξαρχής. Όλα ξεκίνησαν με το τραγούδι Wigglin’», τονίζει.

Οι ακόλουθοι του μπαμπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «εκτοξεύθηκαν» από 34 σε 340.000, ενώ, περισσότεροι από 30 εκατ. άνθρωποι έχουν ακούσει τα τραγούδια του.

Οι χρήστες κατακλύζουν τις σελίδες του με θετικά σχόλια και ζητούν επίμονα την κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. «Η αλήθεια είναι πως έχω εντυπωσιαστεί από την ανταπόκριση στο διαδίκτυο. Το γεγονός να βλέπω τόσους ανθρώπους να συνδέονται με κάτι που ξεκίνησε ως μία χαζοχαρούμενη οικογενειακή στιγμή, είναι πραγματικά συγκινητικό και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω να δημιουργώ», σημειώνει ο Σπένσερ.

https://www.instagram.com/reel/DP4sqJGDVLP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μάλιστα, ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ ενδέχεται να κυκλοφορήσει σύντομα, όπως αποκάλυψε.