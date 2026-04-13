Το ελληνικό Πάσχα του Τομ Χανκς και των φίλων του στο Χόλιγουντ - Η φωτογραφία του Τζον Στάμος

Μια ξεχωριστή ματιά σε ένα αυθεντικό ελληνικό Πάσχα στο Χόλιγουντ έδωσε ο Τζον Στάμος, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία γεμάτη γνωστά πρόσωπα και έντονο ελληνικό χρώμα.

Μια «ελληνική» παρέα στην Αμερική

Στο στιγμιότυπο, που γρήγορα τράβηξε τα βλέμματα, διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Τομ Χανκς και ο Μάικλ Τσίκλις, μαζί με φίλους και συνεργάτες, σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Η εικόνα αποτυπώνει ένα γιορτινό τραπέζι γεμάτο χαμόγελα, αγκαλιές και έντονη διάθεση, θυμίζοντας έντονα ελληνικό Πάσχα.

«Χριστός Ανέστη» με… μπλουζ διάθεση

Στην ανάρτησή του, ο Στάμος περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τη βραδιά, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία γεμάτη παράδοση, συναίσθημα και μουσική.

Όπως αποκάλυψε, ο Τομ Χανκς πήρε τον ρόλο του… «ιεροκήρυκα», οδηγώντας ένα ιδιαίτερο «Χριστός Ανέστη» σε μπλουζ ρυθμούς, ενώ ο Μάικλ Τσίκλις ανέλαβε τα φωνητικά, δίνοντας ένταση και πάθος.

Ο ίδιος ο Στάμος βρέθηκε στα ντραμς, προσπαθώντας - όπως έγραψε με χιούμορ - «να κρατήσει τα πράγματα σε τάξη».

«Δυνατά, ζεστά και λίγο χαοτικά»

Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι βαθιά συναισθηματικό και αυθεντικό: ένα μείγμα παράδοσης, οικογενειακής θαλπωρής και δημιουργικού χάους.

«Δυνατά, ζεστά. Πιάτα γεμάτα, αγκαλιές που κρατούν περισσότερο απ’ όσο πρέπει και ιστορίες που γίνονται καλύτερες κάθε χρόνο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική ταυτότητα στο επίκεντρο

Η ανάρτηση έκλεισε με τη φράση «Χριστός Ανέστη», αποτυπώνοντας τη σημασία της ελληνικής κληρονομιάς για την παρέα.

Ο Στάμος αναφέρθηκε μάλιστα με χιούμορ στην «όμορφη, χαοτική ελληνική μαφία» τους, δείχνοντας πόσο σημαντική παραμένει η σύνδεση με τις ρίζες τους, ακόμα και μακριά από την Ελλάδα.

Η φωτογραφία και η περιγραφή της βραδιάς έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πόσο αυθεντικά και ελληνικά μπορεί να είναι τα Πάσχα, ακόμα και στο Χόλιγουντ.

